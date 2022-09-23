加拿大打造印太戰略 傳將加入「藍色太平洋夥伴」

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（中央社渥太華22日綜合外電報導）根據加拿大外長趙美蘭今天將發表的演說草稿，加拿大將加入與太平洋島國促進經濟關係的「藍色太平洋夥伴」集團。美國、澳洲、日本、紐西蘭、英國已是集團成員。

根據路透社看到的演說草稿，趙美蘭（Melanie Joly）將在紐約聯合國大會（UN General Assembly）期間告訴外交官員：「我們很高興能參與初期討論，協助形塑這項倡議，且我很開心地宣布，加拿大將加入成為正式成員。」

一名熟悉內情、要求匿名的消息人士說，趙美蘭打算在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）主持的活動中表示：「加拿大人將受到印太地區所作決策影響，我們希望參與討論。」

美國今年6月建立名為「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）的非正式集團，以加強太平洋島國和世界其他地區的經濟聯繫。

中國與索羅門群島簽署安全協議，拉響這個區域可能軍事化的警報後，美中兩國今年加強爭奪對太平洋島國的影響力。

消息人士說，在加拿大擬定印太地區新戰略的同時，加入這個集團是加拿大的「重要一步」。

加拿大與中國關係維持緊繃多年。渥太華政府5月基於國安考量，禁止使用中國華為技術有限公司的5G設備。（譯者：楊昭彥）1110923