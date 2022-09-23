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中國存野心 美欲藉藍色太平洋夥伴強化島國關係

2022/9/23 09:59（9/23 10:10 更新）
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美國國務卿布林肯（圖）稍早主持了一場會議，與會者是「藍色太平洋夥伴」的外交部長。（中央社檔案照片）
美國國務卿布林肯（圖）稍早主持了一場會議，與會者是「藍色太平洋夥伴」的外交部長。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國白宮印太事務協調官康貝爾今天說，中國在太平洋的野心讓一些太平洋島國擔憂，而美國與這個地區盟友的夥伴關係不斷提升，目的是解決氣候變遷、健康、技術連結等議題。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早主持了一場會議，與會者是「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）的外交部長。

這個非正式集團成立於6月，成員包括美國、澳洲、日本、紐西蘭、英國，目的是要在面對中國競爭的情況下，協調對太平洋地區的援助。

向媒體簡報這次會議的美國官員表示，加拿大與德國也打算正式加入「藍色太平洋夥伴」。

康貝爾（Kurt Campbell）說：「我認為已有例子顯示，中國在太平洋地區顯然存有野心，其中一些野心已引發太平洋島國領導人的擔憂。」但他表示，「藍色太平洋夥伴」的工作事項，將以太平洋島國的需求為原則。

康貝爾說：「當我們和太平洋島國交流時，他們提到的第一件事就是，國家安全確實與環境有關，另外就是氣候變遷對他們來說為何是攸關存亡的議題。」

「藍色太平洋夥伴」活動是在美國紐約舉行的聯合國大會場邊進行。美國總統拜登之後計劃於9月28日、29日召開與太平洋島國領導人的峰會。

拜登政府表示，這場峰會代表美方對太平洋島國的承諾。太平洋島國領袖們本月曾說，美國應該接受他們列出的優先順序，將氣候變遷視為最緊急的安全任務，而非超級大國間的競爭。

康貝爾補充說，「藍色太平洋夥伴」也正努力加強太平洋島國間的連結。他說：「那只能藉由鋪設…海底電纜來實現。因此，我認為挑戰就在眼前。」

「我們認為這很重要，這需要資金和能力，不是任何單一國家的問題，而是需要我們共同努力。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110923

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