美中外長9月23日聯大場邊會談 料觸及台灣議題

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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美國國務院今天宣布，為負責任管控美中競爭，美中外長將於23日聯大期間舉行場邊會談，討論多項雙邊及全球議題。美國總統拜登近期第4度表態協防台灣意願，預計場邊會談將觸及台灣議題。

第77屆聯合國大會高階活動19日至23日在紐約登場，集結多國元首及資深官員。美國國務院今天表示，為維繫美中開放溝通管道，負責任管理雙邊競爭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日將與中國國務委員兼外交部長王毅在聯大場邊會晤。

針對雙方討論議題，國務院僅指出，兩人將就一系列雙邊、全球議題進行討論，未提供進一步細節。

不過，拜登（Joe Biden）近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時再次表示若中國武力犯台，美軍將協防台灣，這是他去年1月上任以來第4度表態保台意願，此次「布王會」勢必會觸及台灣議題。

布林肯與王毅上次會晤是在7月9日，兩人於20國集團（G20）印尼峇里島外長會議後舉行長達5小時會談。

布林肯當時於會後透露，有鑑於北京對台灣日益挑釁的言辭和活動，以及維護台海和平穩定的重要性，他當面向王毅傳達美國對此深感關切；他同時在會上表達美國對香港、新疆、西藏及烏克蘭等問題的擔憂。（編輯：周永捷）1110922