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中國拉攏南太島國 CNN：美國早在當地默默耕耘

2022/6/3 20:24（6/3 20:37 更新）
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CNN報導，美國海岸防衛隊得知索羅門群島一艘警用船隻需要維修後，應索方要求派遣Myrtle Hazard號巡邏艦（圖）至該國專屬經濟區巡邏。（圖取自facebook.com/usembassykolonia）
CNN報導，美國海岸防衛隊得知索羅門群島一艘警用船隻需要維修後，應索方要求派遣Myrtle Hazard號巡邏艦（圖）至該國專屬經濟區巡邏。（圖取自facebook.com/usembassykolonia）
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（中央社荷尼阿拉2日綜合外電報導）中國外交部長王毅出訪10個太平洋島國，以期簽署野心勃勃的全面性協議之際，美國政府最小規模武裝部隊「海岸防衛隊」早就在當地默默耕耘，以強化華府對該區域的長期承諾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）得知索羅門群島一艘警用船隻需要維修後，應索方要求派遣Myrtle Hazard號巡邏艦至該國專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）巡邏。索國是王毅為期10天出訪行程的首站。

美國海防隊發布的新聞稿指出，美方巡邏艦「透過海上監視行動，嚇阻索羅門群島北方非法、未通報且無管制的捕撈活動，協助填補（索國）必要行動的空缺。」

報導稱，索羅門群島僅是美國根據「藍色太平洋行動」（Operation Blue Pacific，旨在阻止非法及無管制捕撈活動）提供援助的多個太平洋島國之一，其他島國包括吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、巴布亞紐幾內亞，這些國家都在王毅訪問行程之列。

王毅5月30日在斐濟與10個太平洋島國外長舉行視訊會議，就一項涵蓋警政、安全、漁業、資料和自由貿易區等敏感議題的協議展開討論。儘管最後功敗垂成，但王毅此行仍在這個極具地緣戰略價值的區域，與數個特定國家簽署協議。

王毅還在斐濟表示：「不需太焦慮，也不用過於緊張，因為中國和其他開發中國家的共同發展與繁榮，只會讓世界變得更為和諧、正義和進步。」

圖為中國外交部長王毅（左）5月30日與斐濟總理巴依尼馬拉馬（右）會面，並與太平洋10國外長召開聯合會議。（圖取自中國外交部微博weibo.com）
圖為中國外交部長王毅（左）5月30日與斐濟總理巴依尼馬拉馬（右）會面，並與太平洋10國外長召開聯合會議。（圖取自中國外交部微博weibo.com）

● 海岸防衛隊是印太戰略一部分

CNN報導指出，儘管美國海防隊在南太平洋的動作並未受到太多注意，但其意義重大，也是美國總統拜登（Joe Biden）政府今年2月公布的「印太戰略」一環。

印太戰略的行動計畫指出，「我們將擴大美國海岸防衛隊在東南亞、南亞和太平洋島嶼的存在與合作，重點放在指導、訓練、部署和能力建構」。

海岸防衛隊官網也顯示，過去2年內，巡邏艦已花費數百天、航行數千英里，以協助太平洋島國。

此外，華府還可透過跟11個太平洋島國簽署的「共巡協議」（shiprider agreements）來發揮區域影響力，簽署國家包括庫克群島、斐濟、吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、帛琉、諾魯、薩摩亞、東加、吐瓦魯和萬那杜。

根據這些協議，簽署方的國防和執法人員可以登上美國海防隊巡邏艦，在其專屬經濟區執行本國法律。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟（Collin Koh）認為，美國海防隊在太平洋島國建立的關係有其深厚淵源，「北京很難複製這種制度化的國防與安全關係網路」。

● 海防隊是建立關係絕佳工具

前太平洋美軍總部聯合情報中心主任、退役美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）也表示，欲與太平洋島國建立關係，海防隊堪稱「近乎完美」的工具。

這是因為海防隊巡邏艦對其他船隻不具威脅性，且經常用於救援任務。舒斯特說：「不能低估海岸防衛隊對於…中太平洋及西太平洋關係的重要性。」

雖然部分觀察人士指出，中國也有配備精良的海警總隊，也能完成美國海防隊在太平洋進行的任務，但許瑞麟認為，至少在短期內中國不會這樣做。

許瑞麟指出，為應對南海和東海的漁權和領土聲索爭端，中國海警已忙得不可開交，相關爭議也導致中國「公正仲裁者」的信譽受到質疑，因此相較之下，美國海防隊在南太地區更有優勢。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110603

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