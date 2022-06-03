中國外長訪巴布亞紐幾內亞 兩國商談自貿協定

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（中央社莫士比港3日綜合外電報導）中國和巴布亞紐幾內亞今天就雙方自由貿易協定進行會談，中國外交部長王毅來到資源豐富的巴紐，為他具有里程碑意義的太平洋島國訪問行程畫下句點。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，雙方在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）的商談，著重在經濟合作和商討已久的貿易協定。

中國現已是巴布亞紐幾內亞的一大投資國，並購買了巴紐大量的天然氣、礦產、木材和其他資源。北京當局正與澳洲競逐巴紐首要貿易夥伴的地位。

馬拉普告訴記者：「中國和巴布亞紐幾內亞官員正在統合整理雙方的自由貿易協定內容。」

他並說：「雙方正在敲定自由貿易協定的詳細內容，以使巴紐的利益不致受到壓抑或損害，而能夠維持且實際上得以強化。」

馬拉普發表前述言論之際，中國、澳洲和其他西方盟邦正競逐對於太平洋島國的影響力。

但王毅訪問莫士比港的時機過於接近巴紐未來幾週將舉行的選舉，以致遭到反對黨批評而蒙上陰影。選舉結果可望在8月出爐。

再度角逐總理大位的前巴紐總理歐尼爾（Peter O'Neill）批評王毅到訪的時間點不合適，並警告兩國不應該簽署任何協議，但馬拉普反擊歐尼爾。

馬拉普表示：「這位前總理非常清楚，在國際領導人訪問我國期間不宜玩弄權術。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110603