與中國簽安全協議後 索羅門群島暫禁美艦艇入港

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）美國駐澳洲大使館今天表示，索羅門群島（Solomon Islands）政府告知美方，將暫時不讓美國海軍艦艇進入索國港口。

路透社報導，美國海岸防衛隊巡邏艇奧立佛亨利號（USCG Oliver Henry）本月23日向索羅門群島申請例行入港加油和補給，但索國政府沒有回應，因此未能停泊。

索羅門群島今年4月與中國簽署安全協議後，就與美國及其盟友關係緊繃。

美國駐坎培拉大使館在聲明中表示：「美國於8月29日收到索羅門群島政府的正式通知，內容是在更新協議程序之前，要暫停允許所有海軍艦艇到訪。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的發言人先前否認相關報導，並告訴路透社，蘇嘉瓦瑞今天下午將發表演說，歡迎昨天靠港的美軍醫療船仁慈號（USNS Mercy），這艘船昨天抵達索國首都荷尼阿拉（Honiara），將執行為期2週任務。

美國駐坎培拉大使館則表示，仁慈號是在禁令實施之前就獲得外交申請入港許可，「我們會持續密切關注情勢」。

奧立佛亨利號上週在南太平洋替一個區域漁業機關巡邏打擊非法捕魚時，申請駛入荷尼阿拉港加油，而未獲許可。

美國國務院發言人昨天表示，奧立佛亨利號未取得索羅門入港許可「令人遺憾」，但很高興仁慈號獲得許可。

仁慈號的人道任務是與澳洲和日本人員合作執行，包含偏遠社區衛生服務、工程計畫和救災相關討論。

另一方面，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，「我們看到中國試圖在印太地區霸凌及脅迫各國聽從中方要求、效力於他們自以為的自私國安利益，而不是為了一個自由開放印太地區的更廣泛利益」，令人遺憾。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110830