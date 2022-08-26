美國巡邏艇要求停靠加油 索羅門群島不予回應

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）一名美國官員表示，美國海岸防衛隊（Coast Guard）一艘巡邏艇無法在索羅門群島例行停靠，因為索國政府沒有回應海岸防衛隊提出的加油和補給請求。

自索羅門群島在今年5月與中國達成安全協議以來，索國與美國及其盟國的關係就陷入緊張。

路透社報導，美國海岸防衛隊官員表示，美國巡邏艇奧立佛．亨利號（Oliver Henry）在南太平洋參加「島主演習」（Operation Island Chief）打擊非法捕魚時，未能獲得索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的入境加油許可。

這名官員表示，奧立佛．亨利號後來改道前往巴布亞紐幾內亞。

索國政府沒有立即回覆路透社的置評請求。

根據社群媒體上的報導，英國皇家海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey） 也參加了「島主演習」，監控斐濟、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島和萬那杜專屬經濟區（EEZ）的非法捕魚活動，但也遭索國拒絕入港。英國海軍拒絕對此置評。

英國皇家海軍發言人在電子郵件聲明中表示：「船艦計畫會不斷受到審查，改變計畫是常規做法。出於行動安全考量，我們不討論相關細節。」

索國政府和北京已經排除中國在索羅門群島上建立軍事基地的可能性，儘管有外流的草案顯示，雙方簽署的安全協議將允許中國海軍停靠和補給。

美國海岸防衛隊在夏威夷的公共事務官員卡姆（Kristin Kam）在聲明中表示，奧立佛．亨利號原定在索羅門群島進行常規後勤停靠。

她說：「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該船艦在荷尼阿拉加油和補給的外交許可。美國國務院正在與索羅門群島政府聯繫，希望今後所有的美國艦艇都能獲得許可。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110826