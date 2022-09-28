外交部：德官員在ICAO大會為台灣執言 籲密切合作

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）外交部今天指出，德國聯邦數位及交通部國務秘書石諾爾27日在國際民航組織（ICAO）大會為台灣執言；石諾爾強調，ICAO必須與所有相關夥伴密切合作，包括非ICAO會員的國家及領土。

外交部發布新聞資料指出，石諾爾（Stefan Schnorr）27日在第41屆ICAO大會發表會員國代表聲明時為台灣執言。石諾爾的職銜是德國聯邦數位及交通部國務秘書（State Secretary, Federal Ministry for Digital and Transport）。

石諾爾指出，「我們必須與所有相關夥伴密切合作，包括非ICAO會員的國家及領土」，以確保達成ICAO 飛航安全、保安及便捷的主要策略目標。

ICAO第41屆大會27日在加拿大蒙特婁召開，台灣今年仍未能受邀與會。為表達對台灣參與國際的支持，近百名來自加拿大各地的台灣僑胞手持國旗、標語，在攝氏12度的寒風驟雨中，站在ICAO外為台灣發聲，呼籲國際支持台灣加入。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）27日在國際民航組織大會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO 。（編輯：郭無患）1110928