更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重挫360點 失守13500點再創22個月波段新低
首頁 / 政治

外交部：德官員在ICAO大會為台灣執言 籲密切合作

2022/9/28 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北28日電）外交部今天指出，德國聯邦數位及交通部國務秘書石諾爾27日在國際民航組織（ICAO）大會為台灣執言；石諾爾強調，ICAO必須與所有相關夥伴密切合作，包括非ICAO會員的國家及領土。

外交部發布新聞資料指出，石諾爾（Stefan Schnorr）27日在第41屆ICAO大會發表會員國代表聲明時為台灣執言。石諾爾的職銜是德國聯邦數位及交通部國務秘書（State Secretary, Federal Ministry for Digital and Transport）。

石諾爾指出，「我們必須與所有相關夥伴密切合作，包括非ICAO會員的國家及領土」，以確保達成ICAO 飛航安全、保安及便捷的主要策略目標。

ICAO第41屆大會27日在加拿大蒙特婁召開，台灣今年仍未能受邀與會。為表達對台灣參與國際的支持，近百名來自加拿大各地的台灣僑胞手持國旗、標語，在攝氏12度的寒風驟雨中，站在ICAO外為台灣發聲，呼籲國際支持台灣加入。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）27日在國際民航組織大會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO 。（編輯：郭無患）1110928

布塔朱吉
美運輸部長發聲 支持台有意義參與國際民航組織 疫後航空人力短缺 美參議員提延後機師退休年齡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族