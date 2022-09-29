中共戰狼外交路線強硬 20大前表態未來5年不改變

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（中央社記者邱國強北京29日電）中國外交部副部長馬朝旭今天對中國未來5年外交路線作出強硬表態。稱中國外交將「繼續披荊斬棘、勇毅前行，始終做國家和人民利益的忠誠衛士」，絕不會坐視國家利益受損。

由中共中宣部主辦、為20大造勢意味濃厚的「中國這十年」系列記者會，上午舉行外交主題專場，由馬朝旭及中共中央對外聯絡部副部長郭業洲出席。其中，馬朝旭除對中國未來5年外交路線表態外，並說明中共總書記習近平的外交思想。

有外媒記者提問，習近平要求中國外交官與其他國家打交道時「要有更多的鬥爭精神」，外界認為中國對外關係因此受到了影響。未來5年中國外交是否會繼續堅持鬥爭？

馬朝旭回答，中共18大以來，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國外交部以「更堅定的意志、更紮實的行動、更有力的舉措」，構築起「捍衛國家利益和民族尊嚴的堅強防線」，把國家發展和安全的主動權牢牢掌握在自己手中。

他並列舉過去10年中國在涉台、涉港、涉疆、南海、涉疫、人權、孟晚舟等議題上的強勢作法，並指這是「敢於亮劍，堅決鬥爭」。還聲稱中國開展外交鬥爭「針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸凌，伸張的是國際公平正義」。

馬朝旭又說，上述行動告訴世界，「中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了」。中國外交絕不會坐視國家利益受損，任何人不要指望中國「吞下損害自身利益的苦果」。在前進道路上，中國外交將「繼續披荊斬棘、勇毅前行」，始終做「國家和人民利益的忠誠衛士」。

此外，馬朝旭針對習近平外交思想說，這一思想主要有10個方面。其中包括，堅持以實現中華民族偉大復興為使命推進「中國特色大國外交」；堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨推動搆建「人類命運共同體」；堅持以共商共建共享為原則推動「一帶一路」建設；堅持以相互尊重、合作共贏為基礎走「和平發展道路」；堅持「以國家核心利益為底線維護國家主權、安全、發展利益」；堅持以對外工作優良傳統和時代特徵相結合為方向塑造「中國外交獨特風範」等。（編輯：唐佩君）1110929