義媒重批中國欲孤立台灣 籲各國挺台加入國際民航組織

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）國際民航組織大會昨天召開，義大利重要政論媒體「蟻報」批評中國企圖孤立台灣，不僅引用交通部長王國材投書，更分析台灣參與的重要性，呼籲ICAO為了國際安全應讓台灣加入。

國際民航組織（ICAO）昨天於加拿大召開，台灣仍未受邀。受義國知識份子青睞的重要電子政論媒體「蟻報」（Formiche）24日以「北京欲將台灣排除在國際民航組織之外，以孤立台灣」為題刊登報導，並部分引用交通部長王國材投書，呼籲各國基於民航專業知識及國際合作精神，支持台灣出席ICAO，以便貢獻國際社會。

「蟻報」在報導中指出，「台北飛航情報區」（Taipei FIR）為ICAO全球300多個飛航情報區之一，為全球FIR不可或缺的一部分，而台灣民航局（CAA）為Taipei FIR的唯一管理機關。

8月因美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國片面在台灣周邊海空域進行軍事演習，除影響台灣國際航線，更危及區域及國際飛航安全。隨著北京對台侵略性霸道作為日益加劇，中國危及飛航情形將可能重演。因此報導分析，ICAO應讓台灣民航局參與，透過ICAO平台相互溝通，即時提供及交換飛航資訊。

蟻報繼續指出，世界衛生組織（WHO）理應致力以包容性方式結合全球國際衛生合作，ICAO也應成為最大包容性的國際組織，接納包括台灣在內的各國參與。

文章結論寫道，但中國卻以政治因素為由，阻礙台灣被納入多邊機制及其與國際連結，妄稱台灣為其叛亂省份。然而台灣從未為中國的一部分，台灣的命運掌握於2350萬台灣人民。中國企圖以國際孤立手段影響台灣，降低台灣國際能見度及國際參與能量，吞併台灣的野心昭然若揭。

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在義大利全國高度關注25日國會大選之際，媒體仍部分引用王國材投書，不僅完整說明台灣參與ICAO的必要及重要性外，表達對台灣參與國際組織訴求的支持，並在文章最後堅定挺台，為台灣在義國輿論發聲。

第41屆國際民航組織27日起在加拿大召開3年一度大會。美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和德國聯邦數位及交通部國務秘書石諾爾（Stefan Schnorr）分別於昨、今兩天為台灣發言。台灣2013年曾以「中華台北」名義獲邀參加ICAO，後因中國打壓，迄今未再獲邀。（編輯：韋樞）1110928