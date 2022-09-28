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蔡總統謝蓬佩奧重視台灣 邀台商讓世界看見台灣力量

2022/9/28 10:53（9/28 12:11 更新）
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「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（左）出席致詞。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（左）出席致詞。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）總統蔡英文今天出席世界台商聯合總會，感謝前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）對台灣的重視，也邀請台商一起拚外交、擴大全球經濟布局，讓世界看到台灣良善力量和經濟力量。

蓬佩奧、蔡總統、高雄市長陳其邁等人今天到高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。

蔡總統致詞表示，今天現場有來自美國的好朋友，還記得今年3月蓬佩奧來的時候，邀請他常來訪，沒想到這麼快就能見面，非常謝謝美國朋友對台灣的重視；這次來到高雄拜訪企業、與台商交流，相信雙方都有滿滿收穫，期待一起繼續努力，讓台美間有更多交流。

蔡總統也邀請台商一起拚外交。蔡總統指出，台商在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐錢、捐物資，俄烏戰爭也捐物資到前線，讓世界看到台灣良善力量；並邀請台商擴大全球經貿布局、克服疫情挑戰，台灣要走向世界，讓世界也看好台灣、投資台灣，要讓世界也看到台灣經濟力量。

蔡總統表示，上週來訪的捷克訪團，曾表達希望能和台灣半導體產業加強交流，台灣也成立半導體學院，加速培育人才；政府也成立數位發展部，讓台灣數位經濟發展環境更完善，相信在世界產業發展下，台灣一定會成為關鍵力量、作領頭羊。

陳其邁首先感謝蓬佩奧在協助台灣參加國際組織、民主社群等，都做出積極貢獻，造訪台灣也帶來了台美堅定友誼的保證，對台灣是非常大的鼓舞。

陳其邁指出，高雄是前進東南亞市場最重要的樞紐地帶，也是印太地區航線最繁忙的地方，市府緊跟蔡總統大南方大發展戰略，積極推動產業轉型；且高雄不僅是產業重鎮，更在台灣民主發展上有重要事跡，相信在世界動盪、快速變化階段，台灣高雄對未來發展、民主國家推動民主轉型的過程，一定別具意義。

世界台灣商會聯合總會會長王德說，近年來全球經濟劇烈震盪，面對巨大挑戰，全球台商盡可能站穩腳步、找出新成長可能，為讓台商在後疫情時代獲得新商機，今年1月份成立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）工作小組，盼藉由全球台商力量，推動支持台灣加入CPTPP；相信透過台商緊密合作、發揮優勢，一定能讓台灣成為全球經濟發展關鍵力量。（編輯：陳仁華）1110928

「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（右7）、高雄市長陳其邁（左7）與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左1）等人出席並合影。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（右7）、高雄市長陳其邁（左7）與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左1）等人出席並合影。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（前中）、高雄市長陳其邁（2排右2）等人出席，會後蔡總統向與會者揮手致意。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（前中）、高雄市長陳其邁（2排右2）等人出席，會後蔡總統向與會者揮手致意。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（後中）出席致詞。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（後中）出席致詞。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
總統蔡英文（右2）28日上午在高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右1）致意。左1為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
總統蔡英文（右2）28日上午在高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右1）致意。左1為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
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