蓬佩奧參訪高雄駁二 沿途大批民眾舉標語喊歡迎

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前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（前右）27日下午在民進黨立委趙天麟（前左）等陪同下，到高雄駁二藝術特區參觀大港橋等建設，蓬佩奧所到之處，都有民眾高舉「Welcome」標語看板，對蓬佩奧表達歡迎之意。中央社記者董俊志攝 111年9月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天下午在立委趙天麟等人陪同下，到駁二藝術特區參觀大港橋，並與在地企業座談。蓬佩奧所到之處，都有民眾高舉標語、大喊「Welcome、歡迎」。

蓬佩奧下午3時搭車抵達駁二藝術特區的大港橋前，在場除了趙天麟等人，還有許多手舉著「Welcome」等牌子的民眾也早在現場守候，當蓬佩奧一從車內走出，現場立刻響起一片歡迎聲浪，蓬佩奧就在大批媒體和民眾簇擁下步行前進。

蓬佩奧一路從大港橋走到駁二8號倉庫的座談會場地，所到之處都有歡迎民眾，不過蓬佩奧並未停下腳步，而是邊走邊聽解說人員的介紹，直到抵達座談會場。

趙天麟在蓬佩奧抵達前接受媒體聯訪表示，這次蓬佩奧到高雄，有表達希望看看這座城市的樣貌，並與在地中小企業互動，原本安排在另一家飯店與中小企業見面，但蓬佩奧認為這樣好像變成「飯店之旅」，希望能親自在高雄走走看看。

趙天麟說，因此諮詢市府建議後，決定改安排在駁二舉行座談，讓蓬佩奧看看廢棄倉庫轉變為文創、青創基地的模樣，還有輕軌、大港橋等交通橋梁建設，見證高雄如何從「鏽帶城市」轉變為現代化城市。

趙天麟說，原本還想安排蓬佩奧搭乘輕軌，但蓬佩奧很貼心，擔心維安會造成民眾不便婉拒。而他也準備了適合跑馬拉松的「母子鱷魚」拖鞋，拖鞋上印有中華民國國旗，另外還有微熱山丘鳳梨酥、漢堡等讓蓬佩奧在晚宴前可以品嘗。

結束下午不開放的企業座談後，蓬佩奧晚間將出席在萬豪酒店舉辦的晚宴，高雄市長陳其邁等人也將出席。萬豪酒店還為不吃辣、不吃海鮮的蓬佩奧準備特製菜單，包括利用在地食材做的蔭鳳梨醬醃美國牛小排、山胡椒汁烤豬豚骨等。

蓬佩奧明天上午將出席世界台灣商會聯合總會年會開幕，總統蔡英文也將出席。接著蓬佩奧下午轉往台南，並預計在台灣停留到29日，之後會前往東京再返美。（編輯：謝雅竹）1110927

前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）27日下午到高雄駁二藝術特區參訪，許多民眾在現場守候，手舉標語、大喊「Welcome、歡迎」。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月27日

前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）27日下午到高雄駁二藝術特區參訪，沿途都有民眾高舉標語、大喊歡迎。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月27日

前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（2排中）27日下午在民進黨立委趙天麟（2排左）等陪同下，參訪高雄駁二藝術特區，沿途受到民眾熱情歡迎。中央社記者董俊志攝 111年9月27日