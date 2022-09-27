陳其邁偕蓬佩奧出席晚宴 歡迎台商回流投資高雄

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高雄市政府27日晚間舉辦世界台商歡迎晚會，高雄市長陳其邁出席，致詞時表示，高雄是台商返台投資的絕佳選擇。也感謝前美國國務卿蓬佩奧、前副國安顧問葉望輝見證台美深厚友誼。（高雄市經發局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月27日

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高市府今天晚間在萬豪酒店舉辦世界台商歡迎晚會，市長陳其邁偕訪台的前美國國務卿蓬佩奧出席，他致詞表示，高雄是台商回流投資絕佳選擇，感謝蓬佩奧訪台見證台美深厚情誼。

由全球各地台商組成的「世界台灣商會聯合總會」，明天將在高雄舉辦第28屆年會，高雄市政府今天晚間特別提前於萬豪酒店舉辦「高雄之夜」歡迎晚宴為活動暖身。陳其邁偕同訪台的前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）出席，向遠道出席年會貴賓致意，預計3天活動有來自全球超過50個國家、800名返台台商，為高雄帶來千萬元以上商機。

陳其邁致詞表示，高雄已準備好面對全球化的競爭，不僅擁有全台最完善的海陸空交通港埠，更透過捷運和輕軌系統持續擴大腹地連結，配合中央大南方計畫，成功招募台積電、鴻海、英特格、默克等大廠落地，2年招商投資金額超過5000億元。

此外，市府也加速開闢橋科、仁武、楠梓及亞灣4大園區，往北串連南科形成南部半導體Ｓ科技廊道，帶動高雄整體產業結構轉型，高雄是台商返台投資的絕佳選擇。也感謝蓬佩奧、前副國安顧問葉望輝見證台美深厚友誼。

經發局長廖泰翔表示，晚宴邀請高雄多元文化及原民特色樂團演出，提供與會貴賓視聽與味覺多重饗宴，年會結束後也特別安排城市之旅，參訪衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、亞洲新灣區等重要經濟文化建設。

世界台灣商會聯合總會長王德指出，世總成立於1994年，是海外台商規模最大商業民間組織之一，會員遍布6大洲、71個國家及地區，會員廠商約4萬多家，在海外貿易與國際舞台扮演重要角色。（編輯：黃世雅）1110927