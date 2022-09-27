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陳其邁會晤蓬佩奧 盼更廣泛合作台美經貿及民主

2022/9/27 12:45（9/27 13:07 更新）
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高雄市長陳其邁（右）27日上午與前美國國務卿蓬佩奧（左）會面，特別準備伴手禮送蓬佩奧，表達歡迎。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日
高雄市長陳其邁（右）27日上午與前美國國務卿蓬佩奧（左）會面，特別準備伴手禮送蓬佩奧，表達歡迎。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市長陳其邁今天上午會晤昨天搭機抵台的前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時表示，雙方針對地緣政治等交換意見，並都認同應更廣泛合作台美經貿及民主。

陳其邁在高雄市議會接受媒體聯訪表示，他向蓬佩奧提到，美國在民主陣營可扮演更積極、強而有力的領導，將非常有助於印太地區和平穩定。此外，高科技產業供應鏈整合，對全球自由貿易及台灣安全非常重要。

陳其邁轉述，蓬佩奧認同他的說法，也強調經貿是區域和平穩定重要力量，重要性不亞於政府或國家間合作。

陳其邁表示，他準備伴手禮旗津窯雄鷹瓷器、美濃147號米釀的清酒及六龜山茶送蓬佩奧表達歡迎，會談中也感謝蓬佩奧支持台灣民主與安全。

他說，蓬佩奧在國務卿任內，對台灣的國際參與及推進台美關係扮演積極角色。高雄是台灣非常有代表性的城市，更是東亞貿易重要接點及台灣民主發源地，歡迎蓬佩奧在高雄多走走看看，一定會喜歡這個熱情、友善的城市。

此外，高雄市政府行政暨國際處表示，蓬佩奧聽陳其邁介紹高雄後，還說這與故鄉堪薩斯州（State of Kansas）差不多；陳其邁還打趣提到自己英文名字也叫Mike，笑說台灣人很喜歡Mike。（編輯：李明宗）1110927

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