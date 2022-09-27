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賴清德稱蓬佩奧為好友 感謝強化台美關係

2022/9/27 10:47（9/27 11:07 更新）
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第一屆全球台商經貿論壇27日在高雄萬豪酒店登場，副總統賴清德（右）、美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左）出席，兩人碰肘致意。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
第一屆全球台商經貿論壇27日在高雄萬豪酒店登場，副總統賴清德（右）、美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左）出席，兩人碰肘致意。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）副總統賴清德今天讚許前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為「好朋友」，感謝蓬佩奧強化台美關係；賴副總統邀台商攜手民主陣營，響應打造安全產業鏈及參與淨零轉型目標。

第一屆全球台商經貿論壇以「分享總經權威觀點，領航台灣經貿發展」為主軸，上午在高雄萬豪酒店登場，匯聚超過300名世界各地台商及企業領袖，並由蓬佩奧

蓬佩奧小檔案

  • 生日：1963年12月30日
  • 黨籍：共和黨
  • 學歷：哈佛法學院、西點軍校
  • 經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官
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等專題演講。

與會的賴副總統表示，非常榮幸和大家一起探討未來國際經貿局勢和台灣投資契機，要代表總統蔡英文感謝自由時報、世界台灣商會聯合總會等共同舉辦論壇，也歡迎蓬佩奧以行動表達支持台灣。

賴副總統以英語跟蓬佩奧打招呼，感謝蓬佩奧任國務卿期間強化台美關係及為台灣付出的一切，包含推動美國對台軍售，加強美國對台安全承諾，取消過時限制，讓台美間有正式官方往來及建立雙方合作機制等。

賴副總統代表蔡總統感謝全球台商，單槍匹馬到世界各地征戰，開疆闢土，協助台灣經濟發展，也邀台商攜手民主陣營，打造值得信賴安心的產業鏈，並因應氣候變遷，參與淨零轉型目標。

賴副總統說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、俄烏戰爭等影響，全球產業鏈面臨斷鏈重組，生產基地遷移已是不可擋趨勢，台商過去利用中國低成本市場發展的路未來行不通；分析近日局勢，中國經貿發展困境將是常態，中國將成為不可不留意的巨大「灰犀牛」，要攜手民主陣營打造值得信賴的產業鏈。

「灰犀牛」一詞源自2013年美國學者沃克（Michele Wucker）提出，指極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅。

賴副總統表示，政府已提出2050淨零轉型目標，2030年前將投資新台幣9000億元推動法人企業團體達淨零目標，讓社會達永續、公平及包容，台灣一定要掌握新局勢，展現自信，鞏固在全球產業鏈地位，因應新能源發展。政府一定會做台商後盾，讓台商貢獻經濟發展，造福全世界。（編輯：李明宗）1110927

副總統賴清德（後中）27日出席第1屆全球台商經貿論壇致詞時，稱前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為「好朋友」，感謝蓬佩奧強化台美關係。中央社記者曾以寧攝 111年9月27日
副總統賴清德（後中）27日出席第1屆全球台商經貿論壇致詞時，稱前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為「好朋友」，感謝蓬佩奧強化台美關係。中央社記者曾以寧攝 111年9月27日
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