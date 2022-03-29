模糊不利台海和平 蓬佩奧籲美承認台灣獨立[影]

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前美國國務卿蓬佩奧28日表示，烏克蘭例子顯示處於中間模糊地帶非常危險，美應承認台灣是獨立國家。圖為蓬佩奧4日在台北舉行記者會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）前美國國務卿蓬佩奧今天表示，烏克蘭例子顯示處於中間模糊地帶非常危險。美應承認台灣是獨立國家，因清晰能降低風險；美方也應助台鞏固區域盟友關係，建立集體安全共識。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）近日與 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）進行簡短訪談，討論美國總統拜登（Joe Biden）政府即將推出的國家安全戰略指南及當前情勢。訪談內容於今天下午正式播出。

蓬佩奧在訪談中提及月初訪問台灣、新加坡。他表示，當地人密切關注俄烏情勢，知道他們需要強化自身能力，當又有獨裁者認為「侵略是一切問題解方」時，才能確保自己不會是下一個受害者。

蓬佩奧指出，美國對台政策長年採取模糊，但從烏克蘭例子可見，處於中間模糊地帶非常危險，只會被獨裁者利用。美國應認知台灣是個獨立國家，不隸屬於中國共產黨，並大方承認這點，「我認為這麼做能提供清晰度，為台灣人民降低風險」。

影片來源：Hudson Institute

俄烏戰事持續超過一個月，俄軍在烏克蘭面臨超出預期的抵抗。但蓬佩奧認為，不論俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖攻下基輔（Kyiv）時遭遇何種問題，都不會改變中國國家主席習近平想讓中國成為「中華帝國」（Middle Kingdom）、全球霸權的願景。

蓬佩奧表示，俄烏戰事反而會鼓勵習近平動用硬實力（hard power），增強中國能力。

他說，習近平可能認為，中國能在不動用武力或硬實力情況下拿下台灣；他也可能認定，包圍台灣某座島嶼或封鎖特定活動的「中庸之道」，就能幫助他達成最終目標。「他（指習近平）的策略雖很可能改變，但我無法想像他的目標會改變。」

蓬佩奧透露，在訪台期間，台灣方面表達希望他返美後，能討論美國如何在區域盟友夥伴領域－例如與日本、澳洲及韓國等協助台灣，建立集體安全共識，並確保台灣有能力自我防衛。

他說，重點是確保習近平知道，若他真的付諸行動，會付出龐大代價。

此外，蓬佩奧呼籲，美國必須準備好協助台灣能確實自我防衛，這不只包括武器系統，也包括情資分享、提供所有必要訓練及建立區域聯盟等。（編輯：馮昭）1110329