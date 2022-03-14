蓬佩奧：若不助台抵禦威脅 只會助長習近平氣焰

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國前國務卿蓬佩奧今天警告，在俄烏衝突爆發之際，中國國家主席習近平正在「關注」美國如何應付海外局勢，主張美國若不幫助台灣人民做好自衛準備，只會助長習近平的氣焰。

蓬佩奧（Mike Pompeo）接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問，談及本月稍早造訪台灣與新加坡之行。

蓬佩奧說，俄羅斯入侵烏克蘭舉世關注，讓台灣擔心台海是否可能再陷危機，他談到自己在訪台期間曾發表聲明，主張美國應該外交承認中華民國台灣是主權獨立的國家。

他告訴巴帝羅默，如果北京因為俄羅斯入侵烏克蘭而變得膽大妄為，令人益發憂心中國可能入侵台灣。

他說：「每個（台灣）人都知道他們從來不是共產主義國家中國的一分子，他們不想成為中國大陸人。我們應該去做去年夏天沒能為烏克蘭人民做到的事情，我們應該為台灣盡一己之力。川普政府做到了。我們努力為台灣提供武器系統。」

蓬佩奧表示，台灣人「準備應對這項艱難挑戰」，但他認為，台灣「需要美國、日本和韓國支持」。

他還說：「東南亞國家都很擔心，他們知道習近平正在關注相關情勢發展。」

蓬佩奧說，習近平正看著美國是否拿俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒轍，並關注著華府準備如何幫助美國在世界各地的朋友與盟邦。「如果我們不幫助台灣人民做好自衛的準備，只會讓習近平更加膽大妄為。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110314