吳釗燮：蓬佩奧相當挺台 若外界想污名化很不妥

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（中央社記者游凱翔台北10日電）美國前國務卿蓬佩奧近日訪台，但有媒體質疑是商業目的。外交部長吳釗燮今天多次強調，蓬佩奧任內讓美台關係有多次重大突破，相當支持台灣，這次來台灣表達支持，若還想污名化的話，「是很不妥的」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）於前美國總統川普政府時期擔任美國第70任國務卿，2018至2021年在任期間，多次發表友台言論，於卸任前夕取消台美交往限制，並在2日訪台。

他訪台期間，在專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實，挺台立場濃厚。但有媒體質疑訪台動機是商業目的。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢問，蓬佩奧此行是「外交」還是「商務」之旅。吳釗燮回應，他已多次強調，蓬佩奧在任期間非常支持台灣，這次透過行動來台灣表達支持，若還想要污名化的話，「是很不妥的」。

由於吳釗燮語氣強硬，溫玉霞表示「不要一大早就動火氣」，美國政治人物透過公關公司邀訪很正常，且外交工作也需要花費經費。吳釗燮強調，外交部已經對此解釋多次，更發布新聞稿澄清說明，且蓬佩奧來台目的就是展現支持，蓬佩奧任內讓美台關係有多次重大突破。

溫玉霞再次拿出公文質疑蓬佩奧此行目的。吳釗燮回應，外交部是指「有這些投資機會，那來討論一下，就這樣而已」，美國是台灣最重要的朋友，不要用這種方式來傷害台美關係。

吳釗燮最次強調，美國特使團來台，「貴黨（國民黨）也想要見他們」，而外交部也有安排，若有相關投資，更會依照規定處理。（編輯：翟思嘉）1110310