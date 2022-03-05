蓬佩奧親民敢言受歡迎 民主價值急先鋒

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美國前國務卿蓬佩奧訪台期間，總堆滿笑容，搭配超直白的愛台灣語言，「接地氣」作風成為不少台灣民眾心中最親切的美國高官。圖為蓬佩奧4日發表演說。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北5日特稿）美國前國務卿蓬佩奧今天結束4天3夜訪問，離台前不忘揮手承諾會與台灣再相見；儘管行程緊湊，他每次露臉總是堆滿笑容，搭配超直白的愛台灣語言，「接地氣」作風成為不少台灣民眾心中最親切的美國高官。

民進黨國際部主任、立委羅致政與 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 餐敘後曾在臉書描述，蓬佩奧特別過來致意、謝謝他的提問，「真的好親切又好有魅力」。

蓬佩奧的親切不單是點頭握手，桃園市長鄭文燦、無任所大使林佳龍於餐敘後紛紛在臉書提及，蓬佩奧跟他們深入談論了包括駐美代表處正名等台美關係議題；這顯示蓬佩奧除跟蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等一線主政者積極溝通，也很重視與民進黨接班世代建立互動。

蓬佩奧還有一個非常得體的作客之道。面對國內選舉競爭、他經常得照三餐批判對手民主黨的美國總統拜登政府，但作為可能參選2024美國總統的共和黨高層政治人物，出了國就是美國的代表；訪台期間，蓬佩奧從未砲口對內，展現外交家風範，未讓甫款待拜登代表團的台灣政府為難。

蓬佩奧的親切也絕非濫好人、好好先生，對中國共產黨壁壘分明的敵對立場，讓他成為國際首屈一指的「挺台急先鋒」，中國政府深惡痛絕的黑名單人物。

鑑於挺台立場鮮明，中國政府也許預料不會有新爆點，原沒有打算替「一介美國平民訪台」拉高聲勢；未料，蓬佩奧公開呼籲美國應給予台灣外交承認，讓中國外交部隔天便做了回應。

事實上，蓬佩奧「挺」的不只是台灣，而是民主自由的普世價值，「反」的是世界各地侵犯國內人權與威脅他國的獨裁政權，甚至未對中國政權清楚表態的人，他也公開批評。

梵蒂岡2018年與中國簽署主教任命臨時性協議、2020年9月續簽，蓬佩奧眼見中國變本加厲迫害非官方天主教會與新疆維吾爾人，2020年9月下旬前往教廷時，曾希望能為宗教自由請命，但未獲教宗接見。

外界認為，主因是他到訪前，曾批評教廷與北京的交往政策；教廷給出的理由，則是美國將在11月初大選，教會不能涉入政治。

但蓬佩奧不改初衷，正如此次來台所強調，他認為美國應從「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）轉向「戰略清晰」（Strategic Clarity）。不論蓬佩奧是否問鼎2024白宮大位，這位西點軍校畢業且曾任中央情報局局長的共和黨重要人物，將繼續秉持「雖千萬人吾往矣」拚勁，在國際政治場域高舉民主自由大旗，勇往直前。（編輯：林克倫）1110305