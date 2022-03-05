蓬佩奧結束訪台 搭機前笑說會再見面

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（中央社記者葉臻桃園機場5日電）美國前國務卿蓬佩奧結束為期4天的訪台行程，今天下午搭機離台，預計前往新加坡。蓬佩奧離台時與現場人士揮手告別，並與外交部人員握手、笑說「我們會再見面」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人，在2日晚間抵台進行訪問，今天下午2時20分搭乘新加坡航空公司班機SQ-877離台，預定飛往新加坡。

外交部今天由北美司司長徐佑典代表送機，在蓬佩奧抵達桃園國際機場後，一路陪同至B9國賓門，過程中互動熱絡；蓬佩奧離台前向現場媒體揮手告別，並與徐佑典握手，笑說「We will see you again（我們會再見面）」。

蓬佩奧在訪台期間表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣不需宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。

他也說，從政多年，他親眼見證台美關係升溫，此行是為了感謝台灣人民，始終致力保護自由民主，這與美國價值共享，台灣也一直是美國很好的夥伴。（編輯：張銘坤）1110305

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前左）與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（前右2）來台訪問，5日結束行程，下午搭機離台，蓬佩奧登機前與現場人士揮手告別，也笑著表示會再見面。中央社記者葉臻攝 111年3月5日

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前左2）結束4天訪台行程，5日從桃園國際機場搭機離台，登機前與外交部北美司長徐佑典（前左）道別。中央社記者葉臻攝 111年3月5日