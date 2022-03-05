蓬佩奧演講收費 遠景：美國名人演說常態作法

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）媒體披露美國前國務卿蓬佩奧訪台收取美金15萬元演講費。安排蓬佩奧訪台的遠景基金會執行長賴怡忠表示，付費透過美國公關公司邀請重要人物演講，在美國是很常態作法，對口簽約方是遠景，不是駐美代表處。

匯流新聞網今天披露一份合約指出，駐美國台北經濟文化辦事處（TECRO）與一家美國當地政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約，以美金15萬元為酬勞邀請蓬佩奧（Mike Pompeo）夫婦訪台。

賴怡忠表示，出面邀約的單位是遠景基金會，只是因為遠景沒有駐美人員，一直用email聯絡也怪怪的，因此請駐美代表處出面協助，雙方合約內容因簽有保密條款，他無法證實媒體披露的合約內容，但可確認的是簽約方絕對是遠景基金會，不是媒體報導所稱的駐美代表處。

賴怡忠表示，美國卸任政治人物的公眾演講行程通常會委託公關公司辦理，因此遠景基金會透過公關公司邀訪蓬佩奧是很正常的標準作業程序，例如2017年遠景基金會邀請美國前副總統錢尼（Dick Cheney）來台演講，也必須透過代理的公關公司接洽。

登入Premiere Speakers Bureau網站，可看到列出的招牌講者名單第二位就是蓬佩奧，並註明「獨家代理」，要了解價格與預約時間，則需點選聯繫鍵內洽。

許多其他公關公司也曾在網站列出蓬佩奧演講訊息，一家AAE Speaker公關公司的網頁直接註明，蓬佩奧的現場演講費大約是美金10萬元到20萬元不等，視訊演講費用則請另外洽談。

外交部指出，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排協調國內、外演講邀約，在美國是相當普遍的做法，演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

外交部表示，蓬佩奧來台灣演講是由遠景基金會主辦及簽約，外交部、駐美代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安事宜。至於演講報酬及相關安排部分，外交部並非簽約方，不便代為說明。（編輯：郭無患）1110305