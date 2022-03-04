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蓬佩奧訪台
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蓬佩奧訪台8/32

蓬佩奧：中華民國台灣是主權國家 美應外交承認

2022/3/4 11:38（3/4 15:27 更新）
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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（後）訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說，他表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣不需宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（後）訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說，他表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣不需宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
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（中央社記者鍾佑貞台北4日電）美國前國務卿蓬佩奧今天於台北發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。

蓬佩奧

蓬佩奧小檔案

  • 生日：1963年12月30日
  • 黨籍：共和黨
  • 學歷：哈佛法學院、西點軍校
  • 經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官
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（Mike Pompeo）於川普政府時期擔任美國第70任國務卿，2018至2021年在任期間，多次發表友台言論，並於卸任前夕取消台美交往限制。他與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，今天上午於台北君悅酒店發表演說。

他表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣不需宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。

他也說，中國對台灣磨刀霍霍，實際上源於恐懼和偏執，台灣是華人社會自由民主的成功典範，只要這個典範存在，就會嚴重損害中共的威信和權威。他擔任國務卿期間，最重大的事件之一就是看見香港自由與民主的滅亡。

蓬佩奧說，中共去年以殘暴的手段成功接管香港，助長中國領導人習近平的氣焰。但習近平不會滿足於香港而止步。美國需支持台灣，就像冷戰期間美國捍衛西柏林一樣，一旦西柏林淪陷，當地自由就會死亡。

烏克蘭情勢方面，蓬佩奧說，獨裁者蒲亭（Vladimir Putin）罔顧自由，進犯烏克蘭，並以武力重劃俄羅斯與鄰國的邊界。烏克蘭人民不願屈服，奮力為自由奮戰。但除非歐洲國家以更強決心反對俄國，烏克蘭自由之光可能熄滅，因此千萬不可錯估形勢。蒲亭不會止步於烏克蘭，不會善罷甘休，直到重建蘇聯時版圖的影響力。（編輯：翟思嘉）1110304

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖）與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，4日上午蓬佩奧在台北君悅酒店發表演說。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖）與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，4日上午蓬佩奧在台北君悅酒店發表演說。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
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