蓬佩奧批中國惡行罄竹難書 台灣為全球帶來警示

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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（中）於川普政府時期擔任美國第70任國務卿，2018至2021年在任期間，多次發表友台言論，並於卸任前夕取消台美交往限制。他與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說。中央社記者張新偉攝 111年3月4日

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（中央社記者鍾佑貞台北4日電）美國前國務卿蓬佩奧今天於台北發表演說時表示，中國領導人習近平欲以武統台灣鞏固個人威望，拿下台灣可改變全球權力平衡，使中共占上風。美國須支持台灣，如同冷戰期間美國捍衛西柏林，西柏林若淪陷，當地自由就會死亡。

蓬佩奧（Mike Pompeo）於川普政府時期擔任美國第70任國務卿，2018至2021年在任期間，多次發表友台言論，並於卸任前夕取消台美交往限制。他與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，今天上午於台北君悅酒店就美台中關係及亞太局勢發表演說。

蓬佩奧數次提及自由的重要性，並以納粹希特勒與中共領導人習近平相比指出，習近平接管香港後，接著就是台灣、南海及釣魚台，「我們要繼續姑息嗎？或是犧牲自由和安全，換得不被遵守的協議」？

他說，中國惡行罄竹難書，他擔任國務卿期間，全面制裁違反人權的中共官員，強化與美國盟友的軍事關係，增加對美軍的投資。關鍵供應鏈方面，則降低對中國的依賴，這些工作喚醒全球認清中共對美國乃至世界的威脅。

他表示，台灣對中國深層的不信任，也為全球帶來警示。與中國打交道，要先存疑並查證，相信台灣人民都有所感。

蓬佩奧指出，中共想要以武力侵略和統治台灣，一是中共領導人認為拿下台灣是達成共產主義意識形態的終極目標，習近平希望藉此提升及鞏固個人的威望；二是習近平顯然相信中國比美國強大，深信中國勝過美國，這讓全球風險大幅提升，正因美國是台灣自由最堅定的後盾，拿下台灣即可改變全球權力平衡，使中共占上風。

他呼籲以史為鑒，美國必須支持台灣，就像冷戰期間美國捍衛西柏林一樣，一旦西柏林淪陷，當地自由就會死亡。

蓬佩奧也提到，總統蔡英文展現領導人風範，造就令人驚豔的民主奇蹟，他下榻飯店的抗議民眾，是先進民主國家的例證，「這也讓我想到家鄉」。

減肥成功的蓬佩奧打趣，自己現在看起來瘦了些，但他無法透露自己如何減重，「但台灣鳳梨乾及澳洲紅酒確實扮演了相關角色」。

蓬佩奧此行預計停留至5日，期間除拜會台灣政要，也與商、學等各界人士交流。（編輯：蘇志宗）1110304