外交部：政府未替蓬佩奧訪台規劃任何投資交易

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媒體報導美國前國務卿蓬佩奧訪台是為爭取投資，外交部澄清指出，蓬佩奧此次訪問並無相關投資公司人士隨行，政府也未替訪團規劃任何投資交易。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）媒體報導美國前國務卿蓬佩奧訪台是為爭取投資，外交部澄清指出，蓬佩奧此次訪問並無相關投資公司人士隨行，政府也未替訪團規劃任何投資交易，訪團重點是瞭解政策立場，透過公開演講與民間互動，深化對台友誼，以實際行動展現對台長期支持。

媒體報導根據駐美代表處電報，蓬佩奧（Mike Pompeo）此行是為爭取退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock公司。外交部今天發布新聞稿說明，台灣政府一向歡迎並鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎，各個駐外館處的工作項目之一，就是將相關合作機會陳報國內相關機關參考研議。

外交部指出，相關報導擅自惡意揣測蓬佩奧訪台意圖，刻意模糊焦點，企圖醜化一位對台美友好關係有重要貢獻的台灣堅定友人，類此報導與評論有失公允，外交部至感遺憾。（編輯：趙蔚蘭）1110304