傳蓬佩奧訪台有商業考量 美處：揣測意圖不公允

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）媒體報導前美國國務卿蓬佩奧訪台有商業考量。駐美代表處表示，蓬佩奧此行重點在了解政府相關立場，深化對台認識與友誼，報導揣測訪台意圖，對台灣的長期友人並不公允。

媒體引駐美代表處的電報指稱，正在台灣訪問的蓬佩奧（Mike Pompeo）此行目的在爭取退撫基金、勞退基金投資和他有關的Anarock公司。代表處也建議安排相關視訊會議。

對於這項報導，駐美代表處表示，蓬佩奧在國務卿任內對深化台美關係貢獻卓著，卸任後就期盼有機會訪台，實地見證台灣民主及進步。他此次訪問台灣重點在瞭解政府相關立場，並透過演講等活動，實際與民間互動，深化對台灣認識及友誼。

美處表示，政府歡迎及鼓勵外人來台投資及合作，擴大國際商業連結。外館的工作之一即是將相關合作機會呈報國內參考研議。

美處也澄清，據瞭解，蓬佩奧此次訪台並無相關投資公司隨行，政府也未規劃任何投資交易，相關報導揣測他的訪台意圖，對台灣的長期友人並不公允。（編輯：林憬屏）1110304