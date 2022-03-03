賴副總統宴請蓬佩奧 送上鳳梨乾感謝挺台

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副總統賴清德3日晚間在台北圓山大飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（右）與其夫人蘇珊（Susan Pompeo）（右2），2人會後與外交部長吳釗燮（左2）一同步出飯店。中央社記者裴禛攝 111年3月3日

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）副總統賴清德今晚宴請美國前國務卿蓬佩奧，賴副總統晚間在臉書表示，他特別準備了蓬佩奧思念的「鳳梨乾」，展現台灣人的好客，表達對這位真誠、敢言國際友人的感佩與歡迎。

賴副總統今晚在圓山大飯店宴請蓬佩奧（Mike Pompeo），台積電董事長張忠謀、張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪、外交部長吳釗燮、以及擔任民進黨國際部主任的立委羅致政都是座上賓。蓬佩奧去年曾在中國打壓台灣鳳梨時貼出大啖鳳梨乾照片，今晚賴副總統特別準備鳳梨乾感謝蓬佩奧。

羅致政會後轉述，晚宴會談氣氛很好，話題很廣，從選舉、兩岸局勢到烏克蘭局勢都有觸及，蓬佩奧提到他對中國主席習近平的個人看法與兩岸情勢發展，他對於中國崛起與中國對西方世界和台灣的威脅很關心。

媒體詢問蓬佩奧是否對台積電或張忠謀提出特別的合作與興趣，羅致政表示，蓬佩奧主要提到台灣科技實力，也對中國用各種方式取得西方和先進國家的科技提出憂慮，因此蓬佩奧特別讚賞感謝張忠謀到場來分享經驗。

羅致政說，蓬佩奧很關注台灣在人道關懷的表現，一開始就主動提到張忠謀的太太在基金會工作，對張忠謀夫妻在志工義工方面的付出很讚賞，對這個議題展現非常強的興趣，肯定台灣在重要人道危機都展現志工精神。

羅致政表示，晚宴過程當中101大樓打出歡迎蓬佩奧到台灣的燈光，他們也立刻將照片跟蓬佩奧分享，因為餐廳看得到101大樓，蓬佩奧看到非常高興，台灣展現熱情歡迎他。

羅致政指出，吳釗燮向蓬佩奧提到台灣設立烏克蘭捐款專戶，台灣一定會展現人道援助實力，他則跟蓬佩奧就中國對西方民主世界的影響力交換意見，討論民主國家如何採取必要作為來反制。

賴副總統在臉書表示，有朋自遠方來，當然用美食宴之，他肯定西點軍校出身的蓬佩奧，過去曾大力推動台美兩國在國防安全、民主人權、經貿、科技及教育等領域的合作，不只撤銷台美來往限制，也對強化台灣安全、建立雙邊機制提供實質幫助。

賴副總統臉書指出，台美都共享民主自由人權普世價值，期盼與理念相同、價值相近的國際友人，能有更頻繁密切的長期合作，讓彼此友誼更深厚。（編輯：林興盟）1110303