歡迎蓬佩奧訪台 台北101點燈感謝提升台美關係

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（中央社記者張璦台北3日電）前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，台北101今天宣布，在今晚6時30分到10時間點燈打字，感謝蓬佩奧對於提升台美關係的貢獻，以及台美雙方堅若磐石的真摯友誼。

蓬佩奧於2日到5日訪台，今天早上接受總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章，也拜會行政院長蘇貞昌，之後還會與台灣政商學等各界交流互動。

外交部長吳釗燮今天中午則在台北賓館款宴蓬佩奧，感謝他在任內對台灣的支持。

台北101表示，為感謝蓬佩奧對於提升台美關係的卓越貢獻，也感謝美國力挺台灣，及台美雙方堅若磐石的真摯友誼，於今晚6時30分到10時間點燈打上「Mr. Pompeo」、「 Welcome to TW」、「謝謝民主夥伴」、「力挺自由台灣」與「TW ❤️ US」文字。（編輯：林興盟）1110303