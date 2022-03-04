傳蓬佩奧訪台有商業考量 蘇貞昌：惡毒謠言、不禮貌

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（中央社記者王揚宇台北4日電）媒體報導前美國國務卿蓬佩奧訪台有商業考量。行政院長蘇貞昌今天受訪表示，這是很惡毒的謠言，對來客非常不該，也很不禮貌，希望這種惡毒謠言不要散播。

立法院今天邀請蘇貞昌赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於有報導稱正在台灣訪問的蓬佩奧（Mike Pompeo），此行目的在爭取退撫基金、勞退基金投資和他有關的Anarock公司，當「政治保護費」等問題。

蘇貞昌說，這是很惡毒的謠言，對來客非常不該、很不禮貌，蓬佩奧在任時大力支持台灣，不但加速對台軍售，同時也解除很多原有不合理的對台限制，並大力支持台灣在國際及各方種種作為，所以總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章，給予肯定與感謝。

蘇貞昌指出，蓬佩奧在卸任後，以美國公民身分，可以自由到各地時，雖然有腿傷，還在疫情期間專程來台灣，昨天和他深度交換意見時，蓬佩奧表示對台灣的關心及對台灣各方面的堅定支持，希望惡毒謠言不要散播，也希望民眾能夠支持台灣的友人，表達最高的敬意與感謝。（編輯：趙蔚蘭）1110304