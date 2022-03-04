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蓬佩奧訪台
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蓬佩奧訪台6/32

傳蓬佩奧訪台有商業考量 前駐美外交官：刻意混淆

2022/3/4 12:50
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）媒體報導美國前國務卿蓬佩奧訪台是為獲取商業利益，曾任駐美外交官的市議員參選人趙怡翔表示，這是有心人刻意將兩個時間點完全不同的案子混淆在一起，蓬佩奧訪台與商業案無關。

曾擔任駐美代表處政治組組長、綽號「口譯哥」的趙怡翔指出，蓬佩奧長期熱愛並力挺台灣，蓬佩奧任國務卿時的中國政策規劃首席顧問余茂春曾親口向他表示，蓬佩奧「卸任後想搭第一班飛機到台灣」，只是因為疫情影響延後訪台，各界不應懷疑、污衊這位重要的國際友人。

根據媒體報導，蓬佩奧去年7月8日曾率領Anarock公司投資長到雙橡園拜會駐美代表蕭美琴。趙怡翔表示，外商公司看好台灣商業實力，想要投資台灣，這是台灣民眾樂見的事，因此駐處獲得這類經貿合作機會，都會依照流程報回給外交部參考。

趙怡翔說，依據駐外單位作業，Anarock這類有關商務資訊的電報在一、兩天內就會報回外交部，轉給經貿相關部會評估，但蓬佩奧訪問台灣是今年3月的事，蓬佩奧此行也沒有帶任何投資公司相關人員，「兩案時間點、內容本質完全不同」。

趙怡翔表示，美國退休政治人物掛名顧問或是參與投資公司，在美國是很正常的事，外界不應以錯誤的眼光解讀，污衊來台灣表達支持的國際友人。（編輯：林淑媛）1110304

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