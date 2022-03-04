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蓬佩奧訪台
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蓬佩奧訪台1/32

蓬佩奧談訪台目的：感謝台灣人民致力保護自由民主

2022/3/4 16:28（3/4 17:37 更新）
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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（後）訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（後）訪台，4日上午在台北君悅酒店發表演說。中央社記者張新偉攝 111年3月4日
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（中央社記者王慶剛台北3日電）媒體報導美國前國務卿蓬佩奧訪台為商業考量，蓬佩奧今天在記者會表示，此行是為了感謝台灣人民，始終致力保護自由民主，這與美國價值共享，台灣也一直是美國很好的夥伴。

被問及是否有意參與2024年美國總統選舉，蓬佩奧說，目前的使命是要保護每個國家的民主與自由，往後時間會持續維護世界尊嚴與主權，為暴政與民主劃出界線，不知道2024年會怎樣。但往後不論是否在政府工作，都會維持這樣的使命，他期待年底的美國期中選舉，能選出在乎美台關係的官員。

蓬佩奧

蓬佩奧小檔案

  • 生日：1963年12月30日
  • 黨籍：共和黨
  • 學歷：哈佛法學院、西點軍校
  • 經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官
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（Mike Pompeo）上午於台北君悅酒店發表演說，指出中華民國台灣是主權國家，美國應給予外交承認，下午則召開記者會，回應媒體提問。

媒體報導蓬佩奧這次訪台是商業考量，記者會主持人、遠景基金會執行長賴怡忠詢問來台原因，蓬佩奧表示，想來台灣很久了，但疫情使得旅行更加困難。他想來是因為台灣人熱愛的價值，例如自由、言論自由等，這些都是美國珍愛的價值。今天上午他遇到抗議者，就讓他想起美國，很感謝台灣為保護自由所做的行為。

蓬佩奧說，此行要特別感謝台灣人民，不論是在他擔任國務卿任內或之前，台灣都一直是美國很好的夥伴。從政多年，他親眼見證台美關係升溫，這也是他想來台灣感謝大家的地方。

談到俄羅斯與烏克蘭情勢，蓬佩奧表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladmir Putin）的所作所為給大家很多教訓。他認為每一個愛好自由的國家，應該增加彼此的依賴合作，而非依賴獨裁強權，尤其是在經濟與外交方面。許多歐洲國家，包括德國，長期依賴俄羅斯的天然氣，他當年任內也一直在勸導德國減少對俄國的依賴，否則會受到很大的衝擊。

蓬佩奧表示，民主國家應該展現決心，他舉例，當台灣人民每天過著自由自在的生活，中國國家主席習近平對此也不樂見，因為對獨裁者來講，民主的生活方式就在阻撓獨裁者的所作所為。

蓬佩奧解釋，當年美國與中國交往，美方是希望透過讓中國更有錢，也會更自由，但當初的想法只對了一半，中國的確變得更有錢，但沒有一丁點民主自由。因此，台灣和美國，以及所有支持自由、人民尊嚴的民主國家，要向所有獨裁者宣示，不但能展現決心，且決心是永久的。（編輯：謝佳珍）1110304

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