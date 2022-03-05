游錫堃盼打造國會新園區 未來總統至立法院就職

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（中央社記者溫貴香台北5日電）立法院長游錫堃今天拋國會新園區願景5大條件，他表示，美國總統是在國會山莊就職，但台灣的總統還在總統府就職，希望未來有一天可以改變，打造一個兼具主權、文化藝術的國會新園區。

游錫堃下午應邀出席中華民國都市設計學會主辦的「2022國會新園區願景論壇」專題演說，他提到，美國前國務卿蓬佩奧接受遠景基金會邀請昨天公開發表演講，雖然一則不利的新聞心情受到影響，但昨天晚上出席立法院宴會，看到台灣國會4大黨團總召出席晚宴，且互相開玩笑，心情很好。

他說，蓬佩奧與美國國務院前中國政策首席顧問余茂春都說，看到朝野黨團這樣互動，他們對台灣的民主更具信心。

游錫堃就任立法院長後，極力推動改善立法院區現況。他對國會新園區的願景提出5大條件，第一，未來國會院區應名符其實符合「最高民主殿堂」，國會是主權象徵之一，也是國家門面。

第二，未來的國會應具有集會遊行、抗議陳情的「方便性」及「可及性」，例如有人主張國會遷建到台中成功嶺，但從高鐵烏日站再到成功嶺，交通的方便性與可及性就不及格。

第三，國內外觀光客參訪重要地標。他說，未來的國會應該像總統府或101大樓的建築一樣成為國內外觀光的熱門景點，建築很有特色，不僅是最高民主殿堂、象徵主權，也具有藝術的特質，可振興觀光，他認為應該有多元的思考。

第四，學生公民法治教育的「校外教室」。游錫堃說，學生要成為公民之前，應該來國會了解台灣議會的歷史、台灣的民主運動、法制過程，課本沒有教的，來立法院可以看到。

第五，華文圈「開放國會」的典範。他說，蓬佩奧、余茂春昨天晚宴提到，中國不希望台灣民主，因此一定要將台灣的民主保護住，才有辦法促進中國民主化，這個非常重要，台灣是華文圈民主的典範。

游錫堃表示，等幕僚作業完成後，將比照立法院修憲委員會，成立國會興（遷）建委員會，如果朝野立委討論有共識，就到院會作決定。他重申，希望在立法院長任內將國會興遷建的地點定下來，讓接棒者可能順利推動。

與會者關切選址的方向，游錫堃說，選址部分，立委提了7、8個案子，地方政府也會提案，最後納入興（遷）建委員會討論。目前已提案包括彰化高鐵站、烏日高鐵站、中興新村、議政園區（以前省議會）、宜蘭也有、新北市土城以前的看守所、台北市南港、中正紀念堂、空總。（編輯：郭無患）1110305