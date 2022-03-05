代轉蓬佩奧引薦投資引質疑 外交部譴責刻意抹黑

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）媒體報導外交部曾徵詢國發基金投資美國前國務卿蓬佩奧引薦的投資公司。外交部表示，台灣政府一向歡迎外國來台投資合作，外交部並非主管貿易機關，因此駐外館處收到相關訊息，都會依照正常程序轉給主政機關處理。

聯合報報導，駐美代表處去年8月2日電報指出，蓬佩奧率領他擔任資深顧問的Anarock公司投資長拉馬迪（Gino Ramadi）拜會駐美代表蕭美琴，盼引介台灣公部門的退撫基金與勞退基金等潛在投資夥伴，外交部接獲電報後，據以函請勞動部、銓敘部、中央銀行、金管會、經濟部與國發會，探詢合作的可能性。媒體質疑蓬佩奧此次來台是為了商業利益。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，政府一向歡迎並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣經貿基礎；由於外交部並非投資貿易業務的主管機關，因此在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，會依照正常程序轉請相關主政機關進行後續聯繫處理。

崔靜麟說，台灣政府相關部門在媒合海內外廠商合作機會，執行正常職務時，卻遭媒體連日刻意扭曲，穿鑿附會指稱是為特定人士謀取商業利益，對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及台灣友人的報導，外交部深感遺憾並予以嚴正譴責。（編輯：郭無患）1110305