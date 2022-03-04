與蓬佩奧午餐會 林佳龍談及台灣駐美代表處更名

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（中央社台北4日電）無任所大使林佳龍今天與蓬佩奧、余茂春午餐時提及台北經濟文化代表處更名台灣代表處議題；林佳龍轉述，余茂春說，蓬佩奧任內，當時國務院內部已批准更名，只是因政局變化，未能發布。

前美國國務卿 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）、前美國國務院政策規劃處中國小組組長 余茂春 余茂春小檔案 1962年生

學歷：南開大學歷史系、賓州史瓦摩爾學院、加州大學柏克萊分校

經歷：美國國務卿蓬佩奧首席對中國政策和規劃顧問、美國公共電視網中國分析專家、美國國會聽證會專家

1989年天安門學運時正就讀於加州大學柏克萊分校，支持當時的民主抗議

1994年任教於美國海軍學院，教授中國與東亞、軍事歷史；在校主持亞洲論壇，主導亞洲議題相關活動

著作：「戰略情報局在中國：冷戰序曲」OSS in China: Prelude to Cold War、「龍之戰：盟軍行動與中國命運 1937-1947」The Dragon’s War: Allied Operations and the Fate of China, 1937-1947

參與撰稿：「如果中國攻打台灣：軍事策略、政治和經濟」If China Attacks Taiwan: Military Strategy, Politics and Economics、「中國軍事史」A Military History of China 看更多 關閉 等人2日訪台，林佳龍晚間透過臉書表示，今天中午受邀與蓬佩奧、余茂春等人用餐，席間交流彼此對台美關係發展的看法。

林佳龍說，他跟蓬佩奧等人提到，台灣人民對他們的感謝，特別是在「宣布取消台美交往的限制」這件事，他們任內用實際行動，推動台美關係的正常化。

他表示，因擔任無任所大使，負責台灣的數位外交與推動數位新南向政策，也藉此機會與蓬佩奧等人討論，未來台美在數位產業領域可具體合作的項目。

林佳龍說，他特別關心在蓬佩奧宣布取消台美交往限制後，美國參眾議院提出配套法案，要求美國就台灣駐美國的使館，由台北經濟文化代表處（TECRO）更名為台灣駐美代表處（TRO）；台灣人都很期待這樣的發展，也希望拜登政府能通過這個提案。

林佳龍轉述，余茂春回應說，其實當時國務院內部已批准台灣代表處更名，只是因政局的變化，未能發布。事實上，蓬佩奧在餐敘前的公開演說中，也明確提出看法：「我認為美國應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家。」這也意味著，台美關係正常化是受到肯定的。

林佳龍說，台灣代表處的正名，應是可以跨越黨派，共同推動的目標。更重要的是，必須思考在關係正常化的基礎之上，如何推動更多、更實質的台美交流與合作計畫。

美國眾議院今年2月4日表決通過美國競爭法案，以推動高科技研究及製造，強化美國對中國的競爭力，緩解全球電腦晶片短缺帶來的問題；法案也呼籲行政部門正名「台灣駐美代表處」。（編輯：林興盟）1110304