游錫堃款宴蓬佩奧 讚許促使新一中政策成型

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（中央社記者郭建伸台北4日電）立法院長游錫堃、副院長蔡其昌偕朝野黨團總召款宴美國前國務卿蓬佩奧一行人。游錫堃致詞時表示，蓬佩奧任內陸續推動友台法案，促使新一中政策成型，盼蓬佩奧未來持續發揮影響力，繼續強化台美關係。

蓬佩奧（Mike Pompeo）於川普政府時期擔任美國第70任國務卿，2018至2021年在任期間，多次發表友台言論，並於卸任前夕取消台美交往限制。

蓬佩奧與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，今天傍晚前往立法院拜會。游錫堃、蔡其昌偕民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智、台灣民眾黨團總召邱臣遠款宴蓬佩奧一行人。

游錫堃致詞時表示，蓬佩奧非常支持台灣，是台灣最堅定的友人，蓬佩奧在2018年就任國務卿後，任內近3年期間使台美關係突飛猛進。

游錫堃表示，蓬佩奧於2018年4月26日就職國務卿後的將近3年任期，在台灣關係法及台灣旅行法的基礎上，陸續推動亞洲再保證倡議法、台灣友邦國際保護暨強化倡議法、台灣保證法，使「五法六保證三公報」的「新一中政策」成型，取代過去「一法三公報」的舊「一中政策」。

游錫堃表示，蓬佩奧於2020年11月12日以國務卿身分，公開表示「台灣一直不是中國的一部分」，明確指出台灣、中國互不隸屬，在國際社會上發揮激濁揚清、伸張公義的效果。

游錫堃表示，2020年12月27日「台灣保證法」生效後，蓬佩奧又發揮了劍及履及的精神，於半個月後取消了所有美國政府對台灣施加的限制，移開了雙方政府互動的絆腳石，讓兩國官員可以公開同台、會面，這是台美關係跳躍式上升的另一證明。

游錫堃表示，蓬佩奧是推動全球民主自由，遏止共產主義中國擴張的堅定力量，也是台灣重要的摯友；蓬佩奧今天在臉書表示「美國政府早該立即承認中華民國台灣是一個自由的國家」，並提及「台灣無須宣布獨立，因為本來就是一個獨立的國家」，準確地點出台灣一直以來存在的事實與現狀。

游錫堃表示，台灣人一定會永遠記得蓬佩奧的支持，盼蓬佩奧未來持續發揮影響力，繼續強化台美關係，共同為印太安全與世界民主自由而努力，並祝台美邦誼永續發展。（編輯：林興盟）1110304