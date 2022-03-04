朝野立委感謝對台貢獻 蓬佩奧謙稱：自己該做的事

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院長游錫堃等人今天偕同朝野黨團總召，設宴款待美國前國務卿蓬佩奧一行。與會者轉述，會中大家感謝蓬佩奧對台灣的貢獻，而他謙虛致謝稱這是自己該做的事，並說美國應外交承認台灣是主權國家。

蓬佩奧（Mike Pompeo）與前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人2日訪台，今天傍晚前往立法院拜會。立法院長游錫堃、副院長蔡其昌偕民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、時代力量黨團總召邱顯智、台灣民眾黨團總召邱臣遠款宴蓬佩奧一行人。

曾銘宗會後接受媒體訪問時指出，晚宴氣氛融洽，他在會中代表國民黨團，感謝蓬佩奧擔任國務卿任內強化台美關係，而過去國民黨長期執政時跟美國建立很好的關係，希望能在既有基礎上繼續努力；此外，國民黨非常重視台美關係，最近成立駐美代表處，會為強化台美關係盡一份心力。

柯建銘提到晚宴座位安排時說，蓬佩奧坐在游錫堃對面，畫面很有意義，因為他們都被中共列為黑名單，這讓全場笑聲不斷；他也拜託蓬佩奧，多多幫忙台灣的對外關係、參與國際組織等。

柯建銘表示，包含游錫堃在內，都感謝、稱讚蓬佩奧對台灣的貢獻並支持台灣，而蓬佩奧除了說謝謝，並謙虛說這是自己該做的事情。

邱顯智轉述，蓬佩奧在會中提到，台灣應該跟美國有正式的外交關係，也認為台灣是主權獨立的國家。

邱顯智指出，自己在晚宴上說，歐洲很多國家的人口、經濟規模都比台灣小，但都是聯合國會員國，也加入很多國際組織，但台灣卻沒辦法加入，這對台灣來說很不公平，因此希望蓬佩奧能多注意台灣國際外交處境。

此外，柯建銘會後在臉書發文表示，蓬佩奧在國務卿任內，不僅解除美國政府對台交往限制，更極力推動台美高層互訪；盡管隨著美國總統川普一同卸任，但他任內確立的美國對台政策，以及帶動全世界與台灣加強往來的潮流，卻依舊延續至今，不曾間斷。

柯建銘指出，今天很高興在游錫堃做東下，在立法院和曾銘宗、邱顯智、邱臣遠一起，接待這位遠道而來的朋友，在這個獨裁專制意欲壓迫民主自由，而民主自由一方必須團結起來抵抗壓迫之際，今晚，可說是歷史的一刻。

邱臣遠也透過臉書指出，台灣是美國印太戰略不可或缺的合作夥伴，在深化貿易往來、數位經濟與科技標準、供應鏈韌性、基礎建設等，台灣更可持續與美國密切合作，並能藉由加入區域經濟組織對區域經貿發展產生正面效益；未來也請蓬佩奧能繼續強化台美關係，發揮最大影響力，共同為印太安全與深化台美關係而努力。（編輯：林克倫）1110304