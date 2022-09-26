蓬佩奧搭機抵台揮手致意 27日出席全球台商經貿論壇

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美國前國務卿蓬佩奧（左2）一行7人搭乘聯合航空UA871班機，26日晚間9時26分抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光（右1）及美國在台協會人員接機，蓬佩奧並未發表談話，在人員引領下前往宇商務中心進行防疫採檢及通關作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）美國前國務卿蓬佩奧今晚搭機抵台，外交部及美國在台協會人員前往接機，蓬佩奧揮手致意，並未在桃園國際機場發表談話，明天他將出席「全球台商經貿論壇」進行專題演講。

蓬佩奧（Michael Pompeo）一行7人搭乘的聯合航空UA871班機，晚間9時26分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長田中光及美國在台協會（AIT）人員接機，蓬佩奧並未發表談話，在接機人員引領下前往環宇商務中心進行防疫採檢及通關作業。

「2022全球台商經貿論壇」27日將於高雄萬豪酒店舉辦，蓬佩奧受邀發表專題演講，主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」；28日參加世界台灣商會聯合總會年會開幕致詞，並將參訪南部科技產業。

蓬佩奧今年3月曾與夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行人來台訪問；美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台前，蓬佩奧也表態力挺。

「2022全球台商經貿論壇」由自由時報主辦，根據論壇規劃，除了邀請蓬佩奧演講，也邀請副總統賴清德致詞，預計有逾300名來自世界各地台商及台灣重量級企業領袖參加。（編輯：唐聲揚）1110926