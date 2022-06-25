蓬佩奧籲組全球自由聯盟 力挺台灣烏克蘭以色列

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（中央社台北25日電）美國之音（VOA）今天報導，美國前國務卿蓬佩奧24日發表演說，呼籲有必要組建新的全球自由聯盟，力挺台灣、烏克蘭與以色列，以防俄羅斯與中國形成泛歐亞巨無霸的霸權統治。

昨天是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿4個月，蓬佩奧（Mike Pompeo）藉著向美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表視訊演說提出上述主張。

蓬佩奧表示：「在我們當前的地緣戰略重點之外，美國必須幫助建設3座自由燈塔（lighthouses for liberty）。這些燈塔應該集中在衝突激烈的國家：烏克蘭、以色列和台灣。」

他說，這3座燈塔可成為連結北約與印太安全架構的樞紐，進而建立「全球自由聯盟」（Global Alliance for Freedom），這將使美國受益。

蓬佩奧指出，組建全球自由聯盟的目的，就是要防止俄羅斯與中國形成泛歐亞巨無霸（Pan-Eurasian colossus）的霸權統治，並強調這種聯盟的成形是為了防止而非挑起戰爭。

他說，因烏克蘭的勇敢抵抗，使中國攻台勢必得三思，台灣已經是自由、獨立的主權國家，美國需予以正式外交承認，何況自杜魯門（Harry S.Truman）以降的每位美國總統都認為，台灣的存在對美國的國防至關重要。

他指出，台灣被攻陷將嚴重削弱美國在印太地區影響力，使得整個印太地區，包括關島、夏威夷、日本和澳洲面臨威脅，又因台灣是美國的主要技術和經濟夥伴，一旦半導體供應中斷，美國經濟將步履蹣跚。

蓬佩奧建議，美國必須擴大「四方安全對話」（Quad）機制，除日本、澳洲、印度和美國外，還需包括韓國、英國和法國，甚至美英澳的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）也應該併入其中。

針對俄羅斯，他說，總統蒲亭（Vladimir Putin）深知俄羅斯因腐敗和人口崩潰走向衰落，為確保統治而覬覦頓巴斯（Donbas）的天然氣和煤炭、烏克蘭未開發的油田，還尋求永久控制烏克蘭的溫水港和能源管道。

蓬佩奧警告，若允許俄羅斯統治頓巴斯和烏克蘭海岸，蒲亭接下來將染指其他獨立國家的能源資源，俄羅斯將成為化石燃料的主宰。

他說，美國必須採取行動支持烏克蘭領土完整，這符合美國的自身利益，也是深刻的美國使命，因美國對於北約（NATO）的承諾相當堅定，而支持烏克蘭可防更大規模的歐洲衝突，還有美軍勢必得捲入的戰爭。

蓬佩奧表示，藉由賦予烏克蘭力量，美國向中國展現入侵台灣的代價，有助於挫敗中國意圖破壞半導體等的供應，而發起破壞全球生活水平的攻擊。

為了打贏俄烏戰爭，蓬佩奧建議，美國及盟友需要向烏克蘭提供最強大的常規武器，火箭、火砲、裝甲和先進的無人戰鬥機與地對空飛彈系統等等。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110625