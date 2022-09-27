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蓬佩奧高雄演講讚台灣是典範 主張美中經貿戰略脫鉤改與台靠攏

2022/9/27 11:48（9/27 12:04 更新）
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美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（圖）27日在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，發表專題演講。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（圖）27日在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，發表專題演講。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
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（中央社記者黃雅詩高雄27日電）前美國國務卿蓬佩奧今天表示，希望盡速推動台美貿易協定，強化雙邊關係；他認為，美國總統拜登印太經濟架構排除台灣非常不智，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，改與台灣靠攏。

蓬佩奧（Michael Pompeo）昨晚飛抵桃園機場，今天一早出席在高雄舉行的2022全球台商經貿論壇，以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題發表演說，副總統賴清德及約300位台商、企業界人士出席。

蓬佩奧在演講中大讚台灣是經貿典範，美國過去幾十年與中國天真交往，現在面臨「歷史性變革」，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，與台灣靠攏。

蓬佩奧表示，過去幾十年與中國天真交往，但跟中國的交往都不可能是自由或公平的貿易，因為一個國家若不尊重法治、產權、貿易協定、竊取智財權、虐待工人，就絕不可能有自由貿易可言。

蓬佩奧說，台灣完全是中國的反例，台灣尊重自由貿易價值，是自由貿易的典範，他希望台美貿易協定能強化雙邊關係，「如果政府動作很慢，私部門、商業部門就要動作很快」。

第一屆全球台商經貿論壇27日在高雄萬豪酒店舉行，美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（圖）受邀發表專題演講，主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
第一屆全球台商經貿論壇27日在高雄萬豪酒店舉行，美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（圖）受邀發表專題演講，主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」。中央社記者董俊志攝 111年9月27日

他也批評拜登推出的印太經濟架構（IPEF）根本不知道是什麼，除了外交空談，看不到任何經濟潛力，尤其他看到拜登不智地把台灣擱置在框架之外，即使台灣已表明想加入，卻因政治考量被排除。

蓬佩奧並重申美國對台灣的安全承諾，他表示，美國對台承諾是不變的，不需要有任何懷疑，美國將更努力與台灣合作。不過他也以反對黨身分再度批評拜登，他認為拜登有關出兵保台的說法雜亂無章，他自己都聽不懂，他認為，這反而會使美國對台戰略模糊的程度更提高，引起不必要的擔憂。

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蓬佩奧表示，正如台灣領袖常說的，他認為台灣不用宣布獨立，「因為台灣本來就是一個獨立國家 」，他很高興擔任國務卿時，讓美國政府、人民加強認知了台灣政治主權的存在，他相信美國人去台灣和中國時，絕不會搞混成同一個國家，他希望美國政府能進一步更「承認台灣」。

此次是蓬佩奧今年第2度訪台，他3月訪台時曾獲總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章。他此行聚焦經貿議題，行程主要在南台灣，明天將出席在高雄舉行的世界台商聯合總會年會開幕式並致詞，也將前往台南參訪。（編輯：郭無患）1110927

第1屆全球台商經貿論壇27日上午在高雄萬豪酒店登場，副總統賴清德（中）、前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左2）等人出席。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
第1屆全球台商經貿論壇27日上午在高雄萬豪酒店登場，副總統賴清德（中）、前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左2）等人出席。中央社記者董俊志攝 111年9月27日
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