更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美軍無人機建功 拜登宣布在阿富汗擊斃蓋達首腦薩瓦里
首頁 / 政治
裴洛西
新聞專題
裴洛西23/114
首頁 / 政治

蓬佩奧挺裴洛西訪台 稱拜登對盟友傳達糟糕訊息

2022/8/1 18:24（8/2 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，力挺她訪台的前國務卿蓬佩奧批評美國總統拜登的發言，稱拜登的發言對日本、韓國和澳洲等區域盟友傳達很糟糕的訊息。

傳出裴洛西要訪台後，蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特發文表達支持，稱他願與裴洛西同行，寫道「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

拜登上月被問到對外傳裴洛西計劃訪台的看法時卻表示：「軍方認為現在不是好主意。」

蓬佩奧最近受訪時，批評拜登這項發言。

美國新聞網站Axios報導，蓬佩奧在接受WABC 77廣播電台訪問時說：「我不是很常認同裴洛西議長的觀點，但她已經說得很清楚，她自己想要訪問台灣，一個獨立的主權國家，但現在拜登政府卻說，『嗯，也許這麼做不太聰明』。」

蓬佩奧表示，在拜登和中國國家主席習近平通電話後，這麼做「是讓美國被中國的宣傳戰霸凌」，且會對「我們在這個區域的盟友，包括澳洲、韓國和日本，傳達非常糟糕的訊息」。

裴洛西稍早透過辦公室公布亞洲行程，宣布她將率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本，「重申美國對印太區域盟友的承諾強韌且不可動搖」。

裴洛西公開行程雖未列台灣，但這更多可能是出自安全顧慮，未必是真的沒有訪台計畫。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）29日引述外交圈消息人士的話指出，裴洛西訪台計畫預期會發生，會落在她亞洲行前半段。

羅金在推特推論，裴洛西可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110801

裴洛西
中國駐聯合國代表：裴洛西訪台將破壞中美關係 美學者：中共若強力回應裴洛西訪台 國會將更挺台
蓬佩奧
蓬佩奧自告奮勇 推文稱願與裴洛西一起訪台 傳蓬佩奧9月再訪台 外交部：未接獲相關訊息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
分析：中對美眾院議長設底線 選錯目標政治代價高