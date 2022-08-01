蓬佩奧挺裴洛西訪台 稱拜登對盟友傳達糟糕訊息

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，力挺她訪台的前國務卿蓬佩奧批評美國總統拜登的發言，稱拜登的發言對日本、韓國和澳洲等區域盟友傳達很糟糕的訊息。

傳出裴洛西要訪台後，蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特發文表達支持，稱他願與裴洛西同行，寫道「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

拜登上月被問到對外傳裴洛西計劃訪台的看法時卻表示：「軍方認為現在不是好主意。」

蓬佩奧最近受訪時，批評拜登這項發言。

美國新聞網站Axios報導，蓬佩奧在接受WABC 77廣播電台訪問時說：「我不是很常認同裴洛西議長的觀點，但她已經說得很清楚，她自己想要訪問台灣，一個獨立的主權國家，但現在拜登政府卻說，『嗯，也許這麼做不太聰明』。」

蓬佩奧表示，在拜登和中國國家主席習近平通電話後，這麼做「是讓美國被中國的宣傳戰霸凌」，且會對「我們在這個區域的盟友，包括澳洲、韓國和日本，傳達非常糟糕的訊息」。

裴洛西稍早透過辦公室公布亞洲行程，宣布她將率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本，「重申美國對印太區域盟友的承諾強韌且不可動搖」。

裴洛西公開行程雖未列台灣，但這更多可能是出自安全顧慮，未必是真的沒有訪台計畫。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）29日引述外交圈消息人士的話指出，裴洛西訪台計畫預期會發生，會落在她亞洲行前半段。

羅金在推特推論，裴洛西可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110801