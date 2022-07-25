蓬佩奧自告奮勇 推文稱願與裴洛西一起訪台

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西據報可能8月訪問台灣，恐造成美中緊張。多位眾議員近日接連鼓勵裴洛西勇敢訪台，美國前國務卿蓬佩奧今天也表示願與裴洛西同行。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上標記裴洛西（Nancy Pelosi）的帳號，並寫說「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

（圖取自twitter.com/mikepompeo）

近日有媒體報導蓬佩奧可能9月再度訪台，台灣外交部22日時表示，目前沒有接獲相關訊息，也沒有評論，外交部一向樂見美國友人來台交流，如果有相關進展，會適時對外說明。

蓬佩奧今年3月曾與夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人來台訪問。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，不過，中國頻頻對美國總統拜登政府發出強硬警告，拜登20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，部分人士憂心裴洛西行程恐因此生變。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯合致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。

共和黨籍眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）今天在推特上向裴洛西喊話，應展現力量，不要向中共霸凌低頭。共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）也推文強調，中共無權主宰哪位美國人能訪問台灣。（編輯：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110725