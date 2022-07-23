華爾街日報：拜登徒增裴洛西訪台困難度

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（中央社記者周世惠舊金山22日專電）華爾街日報今天評論指出，美國總統拜登突然出現在媒體前時，「常有個製造麻煩的習慣」。關於聯邦眾議院議長裴洛西尚未確定的訪台行程，拜登讓裴洛西很難為。

「華爾街日報」（WSJ）這篇評論指出，裴洛西尚未確認下個月是否出訪台灣，但相關消息在這週先行被洩露，外界得知她已邀請其他國會議員同行。

中國對此消息反應一如往常憤怒。一名記者20日詢問拜登對此事的意見時，拜登回答，「軍方」表態裴洛西訪台「此刻不是個好主意」。拜登對此沒有詳述，以至於不祥的暗示導致懸而未決。

裴洛西在每週例行記者會上被問及拜登的說法。裴洛西表示，她認為拜登的意思是「軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」。裴洛西說，「我不曾從總統那裡聽說」。

這篇評論文挖苦地用了「哎呀」（Yikes）寫道：「五角大樓會擔心中國可能把載著美國總統接班順位排第3的飛機擊落？」

在美國政治權力接班順位中，聯邦眾院議長排名第3，僅在副總統之後。

中國外交部發言人趙立堅19日警告，關於裴洛西台灣之行將對美中關係「產生嚴重的負面影響」，中國將「採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

評論文指出，或許是拜登對此事表態後、中國感受到美國的軟弱，中國外交部發言人汪文斌21日升級談話，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。

評論說，裴洛西若訪台成行，別具象徵意義，她將成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長。對於聲援台灣民主是個強而有用的訊息，「留在美國的決定看來會像是屈服於中國的壓力而退卻不成行」。

評論指出，如果中國霸凌威脅得逞，美國在亞太地區的盟友怎麼看美國？如果中國可以阻止美國高官訪台，美國將如何堅決地捍衛台灣免於戰爭？

評論分析，中國不大可能阻撓裴洛西的專機，若然，風險將升級為戰爭。然而公眾輿論的紛擾，把裴洛西訪台和中國要挽回面子混為一談的機率提高。中國可能會採取其他行動報復美國或台灣。

評論結語，裴洛西現在幾乎得出訪台灣了，希望一切平安。並說，白宮的幕僚應該有所準備，好讓拜登不要脫稿演出。（編輯：馮昭）1110723