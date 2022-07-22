彭博：裴洛西若訪台 北京5套劇本應對

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）外傳美國聯邦眾議院議長裴洛西計劃8月訪問台灣，如果成行，北京當局會有多強烈的反應引發關注。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天被問及此事時維持一貫立場，不願證實或否認。她表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。如果成行，裴洛西將成為25年來首位在任內到訪台灣的美國眾院議長。

彭博（Bloomberg News）整理中國可能做出的一些回應：

1. 派遣更多戰機

如果裴洛西堅持訪台，期間可能會有格外龐大或長時間的機群進入台灣防空識別區。裴洛西若訪問台灣，預計中國也有可能派遣軍艦在附近水域軍演。

2. 穿越海峽中線

北京可能採取的另一種應對措施是讓戰機穿越台灣海峽中線，即美國於1954年設立的一條防止兩岸衝突的緩衝帶。無論是深度越過還是擦邊球式的越線都可能帶來特別壓力，因為這種情況下台灣的軍機也得升空。

3. 試射飛彈

北京當局對美台交往做出的最激烈反應發生在1995年夏天，由於時任美國總統柯林頓邀請台灣首位民選總統李登輝訪美，中國人民解放軍直接向台灣外海試射飛彈。2020年8月，解放軍向南海發射被稱為「航空母艦殺手」的飛彈，此舉被視為對美國海軍演習的回應。

4. 飛越台灣上空

中國大陸的民粹主義者列出了一系列對裴洛西訪台可能的應對方案，其中包含更大的局勢升級風險。「環球時報」多次提出讓軍機直接飛到台灣上空，此舉可能造成兩岸兵戎相見。

5. 伴飛裴洛西專機

「環球時報」前總編胡錫進在推特上發文建議，一旦裴洛西訪問台灣，解放軍戰機可選擇在適當距離「伴飛」她的專機。這種行為可能給美、中飛行員都帶來很大壓力，因為容易擦槍走火。今年5月，澳洲譴責中國戰機曾在澳洲一架偵察機旁「危險」飛行，但遭中國軍方反駁。（編輯：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110722