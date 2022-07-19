金融時報：美眾院議長裴洛西擬8月訪台

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

6名消息人士說，82歲的裴洛西將於8月率團訪台。代表加州選區的裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。

1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西將是自他之後第2位來台的眾院議長。

美國與中國的關係目前仍處於雙方1979年建交以來最低點。

中國外交部長王毅今年4月曾說，裴洛西訪台會是對中國的「惡意挑釁」。裴洛西8月訪台消息傳出之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平正準備在未來數週內舉行線上會議。

3名知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。裴洛西的出訪時機對中國來說很敏感，因為8月1日是中國人民解放軍建軍紀念日。

裴洛西此行敏感的另一個原因在於中國共產黨將於年底前召開第20次全國代表大會，一般預料習近平將藉此機會展開史無前例的第3個任期。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的台灣事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，美國國會近年提出「前所未見」的大量反中法案，北京政府對美國國會「極度敏感」。

她說：「中國深信美國國會與行政部門串通起來阻止中國崛起。由於裴洛西和拜登一樣隸屬民主黨，她此行被解讀成（美國）打台灣牌來對抗中國、為台灣獨立提供官方支持的策略一環。」

美中在許多議題上意見相左，自拜登上任以來，台灣更成了雙方爭論最激烈的議題之一。

中國國防部長魏鳳和6月在新加坡「香格里拉對話」安全論壇上說，中國軍方會「粉碎」任何台獨圖謀，並警告美國不要再試圖圍堵中國。他還說，如果有人把戰爭強加給中國，中國軍隊「從不畏戰」。

金融時報提到，一名知情人士說，裴洛西仍有可能無法成行。

裴洛西的辦公室不願證實她是否規劃造訪台灣或任何亞洲國家。白宮也不願對國會訪問行程發表意見。

中國駐美大使館表示，中國「堅決反對美國與台灣之間所有形式的官方接觸」；大使館發言人劉鵬宇說，裴洛西訪台，將「嚴重影響中美關係的政治根基，向『台獨』分裂勢力釋出大錯特錯的訊號」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110719