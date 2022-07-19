北京：不得安排美眾議長裴洛西訪台 後果自負

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（中央社記者張淑伶北京19日電）英國金融時報今天引述知情人士說，美國聯邦眾議院議長裴洛西規劃8月造訪台灣，中國外交部發言人趙立堅今天回應，中方要求美方「不得安排裴洛西眾議長訪台」。

綜合央視網與環球網報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回應相關提問時說，中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得安排 裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

他說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。

趙立堅說，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的「一個中國」政策。如果裴洛西訪台，將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對。

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金融時報（Financial Times）引述6名消息人士說，82歲的裴洛西將於8月率團訪台。裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。若此事成真，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

4月初傳聞裴洛西將訪台時，中國國務委員兼外長王毅曾批評美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。（編輯：呂佳蓉）1110719