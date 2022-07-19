更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北京：不得安排美眾議長裴洛西訪台 後果自負

2022/7/19 16:33（7/19 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國金融時報19日報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（前）規劃8月造訪台灣。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
英國金融時報19日報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（前）規劃8月造訪台灣。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京19日電）英國金融時報今天引述知情人士說，美國聯邦眾議院議長裴洛西規劃8月造訪台灣，中國外交部發言人趙立堅今天回應，中方要求美方「不得安排裴洛西眾議長訪台」。

綜合央視網與環球網報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回應相關提問時說，中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西

裴洛西小檔案

生日：1940年3月26日

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。

經歷：

  • 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
  • 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
  • 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
  • 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
  • 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
  • 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
  • 2019年，再任眾議院議長

資料來源：維基百科

看更多
關閉
（Nancy Pelosi）訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

他說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。

趙立堅說，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的「一個中國」政策。如果裴洛西訪台，將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金融時報（Financial Times）引述6名消息人士說，82歲的裴洛西將於8月率團訪台。裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。若此事成真，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

4月初傳聞裴洛西將訪台時，中國國務委員兼外長王毅曾批評美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。（編輯：呂佳蓉）1110719

延伸閱讀
傳裴洛西8月訪台 外交部：未接獲相關訊息金融時報：美眾院議長裴洛西擬8月訪台美眾院議長裴洛西訪基輔晤澤倫斯基 開戰以來訪烏最高階美國官員[影]美前防長艾斯培：一中政策已無用 要遠離戰略模糊[影]
裴洛西
裴洛西在美遭拒領聖餐後 現身梵蒂岡接受聖餐德州槍擊倖存童作證 美眾院通過槍枝管制法案
趙立堅
中國外交部：希望安倍晉三脫離危險 早日康復傳美推動艾司摩爾對中禁售 北京：技術恐怖主義
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族