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美眾院議長裴洛西訪基輔晤澤倫斯基 開戰以來訪烏最高階美國官員[影]

2022/5/1 17:07（5/1 17:36 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西（右2）1日基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右1）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（右2）1日基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右1）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天造訪戰火籠罩下的烏克蘭首都基輔，並與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

裴洛西在美國總統繼承順位排第二，僅次於副總統。她也成為烏克蘭戰爭爆發以來，訪問當地層級最高的美國領袖，這次訪問被視為是美國將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的重要展現。

今天稍早，澤倫斯基總統辦公室發布的一段影片顯示，裴洛西與一個國會代表團一起出現在基輔，代表團成員包括柯羅（Jason Crow）、麥高文（Jim McGovern）和謝安達（Adam Schiff）等眾議員。

澤倫斯基在一棟建築外迎接代表團時表示：「歡迎你們每一位。」而後一行人轉往一處會議室，他接著告訴代表團：「我感謝你們發出這一來自美國、美國人民以及國會兩院和兩黨強烈支持的信號。」

澤倫斯基說：「這顯示，在反對俄羅斯侵略的戰爭中，美國是堅定支持烏克蘭的一個領導者。」

裴洛西則告訴澤倫斯基：「我們相信我們拜訪你們是為了感謝你們為自由而戰。」

裴洛西補充道：「我們身在自由的最前線，你們的戰鬥是為所有人戰鬥。我們承諾在戰鬥結束前，會一直在你們身邊。」

裴洛西隨後發布聲明稱：「我們的代表團前往基輔，是為了向全世界發出明確無誤的響亮訊息：美國堅定地與烏克蘭站在一起。」

這次訪問事前並未對外宣布。裴洛西表示，代表團結束基輔的行程後，將繼續前往波蘭東南部和首都華沙，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和其他高級官員會面。自俄羅斯於2月24日發動戰爭以來，波蘭已接收超過300萬烏克蘭難民。

裴洛西說：「對於我們波蘭盟友的奉獻精神和人道努力，我們期待向他們當面致謝。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110501

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