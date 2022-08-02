美學者：中共若強力回應裴洛西訪台 國會將更挺台
（中央社記者周世惠舊金山1日專電）美國政治學者傅泰林研判，若中共以加強展示武力、限縮台灣經濟和外交來回應聯邦眾議院議長裴洛西造訪台灣，可能會適得其反，讓美國國會為台灣做更多事。
美國麻省理工學院政治學教授傅泰林（M. Taylor Fravel）今天推文指出，美國有線電視新聞網（CNN）、金融時報（Financial Times）和華爾街日報（The Wall Street Journal）披露裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行將造訪台灣。
對於中國會怎麼回應裴洛西訪台的可能行程？傅泰林認為，首先不能忽略自去年秋天美國總統拜登兩度發言之後，中國高層領導人對美國「一個中國」政策和美國對台政策的變化，表達高度擔憂。
拜登去年10月21日在CNN節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時兩度回應說，「對，我們有此承諾」。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
中國外交部長王毅自去年10月下旬，開始形容美國奉行一種「假」的「一個中國」政策。中國國家主席習近平至少在兩次線上會議警告拜登「不要在台灣問題上玩火」。
傅泰林認為，中國可能認為美國需要恢復其信譽、加強台灣問題的紅線，以阻止美國的政策進一步崩壞。
再則，中國人民解放軍進入年度訓練的高峰，許多單位非常活躍，很輕易就能執行追加的軍事行動。中共國防部7月26日指出，若裴洛西訪台，「中國軍隊絕對不會坐視不管」。隔天中共外交部重申此聲明。
傅泰林研判，中共的回應幾乎肯定會包含軍事部分，最有可能展示其武力，在台灣海峽進行更大型的軍演、尤其是跨過「中線」，或進行導彈試射。
他認為，中共的回應還將包括針對台灣而來的經濟和外交行動。
另外，他推論中共回應的時間點很可能在裴洛西離開台灣後開始，回應行動若非持續數週也是數日，「中國的行動將不會只是侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）一、兩天而已」。
他寫道，中國的目的不在於引發戰爭，而是「強調決心」。不過他也說，軍事性質的行動可能引發誤判，畢竟目前美國在該地區有重要的海軍部署。
傅泰林認為，現在還有很多未知數，像是裴洛西的行程、是否真如外界描述的為非官方訪問，以及裴洛西在台灣的言論等。他並提到，中國的作為也可能適得其反，導致美國國會為台灣做更多事。（編輯：周永捷）1110802
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