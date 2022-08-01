裴洛西擬訪台 北京再嗆：共軍不會坐視不管

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（中央社台北1日電）美國眾議院議長裴洛西亞洲行是否會到訪台灣，備受國際關注。中國外交部今天示警，裴洛西如赴台將導致嚴重後果，共軍不會坐視不管。

中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上針對裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台議題，作出上述回應。

據環球網報導，趙立堅表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西赴台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西如赴台將導致嚴重後果。

趙立堅接著稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。

他引述習近平當時的話說，「民意不可違，玩火必自焚」，相信美方已經充分瞭解中方傳遞的強烈、清晰訊息。

趙立堅強調，裴洛西若赴台，將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，導致非常嚴重的事態和後果。

趙立堅說，中方要再次正告美方，中方正嚴陣以待，「中國人民解放軍絕不會坐視不管」，中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

他說，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。

有媒體詢問，有美國官員說，裴洛西是否訪台，美方的「一中政策」不會改變；美中沒有理由走到動手或加劇實際緊張局勢的地步。

趙立堅對此回應，一中原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策，發表不負責任言論的正是美方。

他說，美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110801