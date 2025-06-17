主打公寓設電梯專案網站 北市都更處：恐涉不實廣告

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市都更處今天表示，民間建設公司設協助舊公寓設電梯的網站，卻把其他業者申請補助成功案例當宣傳廣告，造成民眾誤解，恐涉不實廣告及詐欺，將要求即刻下架相關內容。

台北市都市更新處發布新聞資料指出，接獲民眾反映，有建設公司成立公寓增設電梯專案經理人網站，卻擅自把其他公司或設備業者申請都市更新整建維護補助的成功案例，置入自家公司網站當宣傳廣告，造成民眾誤解。

都更處表示，業者相關宣傳內容應如實，如擅自引用他人成果，恐涉詐欺，將同步要求此公司即刻下架不實資訊，避免混淆民眾視聽。

都更處指出，近期有公司也引用台北市府公告今年度電梯加碼辦補助金額將用罄即停止受理申請的內容，涉刻意誤導民眾，目前補助公寓增設電梯預算仍有餘額，提醒民眾注意防範，必要時可來電詢問相關內容。

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都更處表示，市長蔣萬安上任後推出「都更8箭」的電梯加碼辦，補助金額從新台幣250萬元，提高至每案最高300萬元，並放寬申請資格，單棟建築物的區分所有權人過半數選定代表人，也可申請補助，讓未成立管委會的公寓有機會申請，至今已有41件申請案。

都更處指出，市民想了解增設電梯及補助規定，可撥市民熱線1999或至更新處官方網站內的熱門查詢申請專區下載資料，或至台北都更解壓說的臉書（Facebook）粉絲專頁，瀏覽最新資訊。（編輯：張銘坤）1140617