13縣市防大雷雨 新北宜蘭山區暴雨災防告警

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天下午持續針對19縣市發布大雨特報，預估持續至晚間；同時針對新北、宜蘭等13縣市發布大雷雨即時訊息，並發布新北、宜蘭山區暴雨災防告警。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部、宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，以及苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島，還有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

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氣象署陸續針對宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台南市、雲林縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並就宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機會，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：張雅淨）1140617