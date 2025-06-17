高捷紅線延伸屏東可望一車到底 周春米：評估財務

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）高捷紅線延伸屏東，目前林園東港林邊線可行性研究評估進入期末階段，屏東縣長周春米今天表示，捷運將高架化進入屏東，有很大空間可採重運量，目前評估財務效益中。

高雄捷運紅線延伸到屏東計畫，因考量財政及人流問題，原本採高架輕運量節省財政負擔，但如此一來就無法延伸高雄市的重運量一車到底，必須在林園站換車，對民眾搭車相當不便，議題再度受到關注。

民進黨屏東縣議員洪明江今天在縣議會總質詢指出，捷運紅線到林邊，高雄市長陳其邁態度明確希望重運量一車到底，過去屏東縣政府因為人口少採輕運量，軌道、車輛及車廂都是不一樣的，若要換車才能到屏東，對民眾而言真的很不方便，希望能與高雄市合作，朝一車到底方向進行。

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周春米回應指出，路線規劃相關條件陸續檢討中，高雄端最後1站是採高架，所以也會是高架進到屏東，高架的成本與地下化成本有很大差異，所以就有很大的空間採重運量，但目前財務效益評估中，期待能兼顧地方利益及帶動地方發展。

依屏東縣政府交通旅遊處資料，高捷紅線延伸到屏東共設計8個站點，分別為林園1站、新園3站、東港4站、林邊1站，高雄段2.42公里及屏東段14.231公里，全長16.651公里，初估總經費逾新台幣837億元，會由中央、高雄市及屏東縣各自負擔比例。（編輯：謝雅竹）1140617